НАБУ оголосило в розшук нардепа Ярослава Дубневича, якого підозрюють в розкраданні газу на 2,1 млрд грн

Дубневича підозрюють в організації схеми на Новояворівській та Новороздольській ТЕЦ на Львівщині.

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук чинного народного депутата Ярослава Дубневича, підозрюваного в розкраданні газу на 2,1 млрд грн. Про це повідомляє НАБУ.

«Національне антикорупційне бюро України розшукує підозрюваного у кримінальному провадженні № 52018000000000546 від 12.06.2018, Дубневича Ярослава Васильовича за підозрою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України», - йдеться у повідомленні.

Як відомо, 11 жовтня народному депутату Ярославу Дубневичу оголосили підозру в організації заволодіння державним газом на понад 2,1 млрд грн та легалізації цих коштів.

За версією слідства, нардеп Дубневич упродовж 2013-2017 років організував заволодіння природним газом підконтрольними йому службовими особами Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ.

Він є шостим підозрюваним у межах цієї справи.

Іншим учасникам схеми про підозру повідомили у січні 2018 року (епізод щодо розкрадання газу на 1,4 млрд грн) та у серпні 2020 року (епізод щодо розкрадання газу на 729,8 млн грн).

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.

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