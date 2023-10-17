НАБУ объявило в розыск нардепа Ярослава Дубневича, подозреваемого в хищении газа на 2,1 млрд грн

Дубневич подозревается в организации схемы на Новояворовской и Новораздольской ТЭЦ на Львовщине.

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск действующего народного депутата Ярослава Дубневича, подозреваемого в хищении газа на 2,1 млрд. грн. Об этом сообщает НАБУ.

«Национальное антикоррупционное бюро Украины разыскивает подозреваемого в уголовном производстве № 52018000000000546 от 12.06.2018, Дубневича Ярослава Васильевича по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 УК Украины», – говорится в сообщении.

Как известно, 11 октября народному депутату Ярославу Дубневичу объявили подозрение в организации завладения государственным газом более чем на 2,1 млрд грн и легализации этих средств.

По версии следствия, нардеп Дубневич на протяжении 2013-2017 годов организовал завладение природным газом подконтрольными ему должностными лицами Новояворовской и Новораздельской ТЭЦ.

Он является шестым подозреваемым в рамках этого дела.

Другим участникам схемы о подозрении сообщили в январе 2018 года (эпизод по хищению газа на 1,4 млрд грн) и в августе 2020 года (эпизод по хищению газа на 729,8 млн грн).

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 УК Украины.

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