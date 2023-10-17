Обязательная регистрация в Электронном суде для участия в судебных процессах - онлайн-семинар, видеотрансляция

В ходе онлайн-семинара будут разъяснены детали регистрации в Электронном кабинете для обмена процессуальными документами с судом, - видеотрансляция.

17 октября в 14:00 специалисты государственных предприятий ГСА «Информационные судебные системы» и «Центр судебных сервисов» проводят открытый онлайн семинар по вопросам порядка регистрации и авторизации в Электронном суде, а также его дополнительных функциональных возможностей.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», с 18 октября 2023 года вводится в действие закон №3200-IX об обязательной регистрации и использовании электронных кабинетов для участия в судебных процессах (законопроект 7574-д).

Следовательно, уже с 18 октября 2023 для участия в хозяйственных, гражданских и административных делах адвокаты, нотариусы, государственные и частные исполнители, судебные эксперты, органы государственной власти и другие государственные органы, органы местного самоуправления должны зарегистрировать свои электронные кабинеты в Единой судебной информационно- телекоммуникационной системе или ее отдельной подсистеме (модули), обеспечивающей обмен документами в обязательном порядке. Остальные регистрируют свои электронные кабинеты в добровольном порядке.

Вместе с тем новый закон предусматривает разные сроки обязательной регистрации юридическими лицами частной формы собственности электронных кабинетов для того, чтобы иметь возможность подавать в суд процессуальные документы.

Суд выносит решение об оставлении искового заявления без движения в случае, если исковое заявление подано лицом, которое обязано зарегистрировать электронный кабинет, но не зарегистрировало его. Такие же негативные последствия распространяются на правила подачи апелляционных и кассационных жалоб.

Суд применит к лицу, которое обязано было зарегистрировать электронный кабинет, но не зарегистрировало его процессуальные последствия, и в случаях, если интересы такого лица по делу представляет адвокат.

Детальнее о том, как будет действовать суд, можно прочитать здесь.

Онлайн-семинар можно посмотреть по ссылке.

Автор: Наталья Мамченко

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