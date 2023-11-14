Имеет ли право ФЛП отправить письмо о переносе проверки в связи с мобилизацией: ответ ГНС

При наличии уважительных причин ФЛП имеет право отправить письмо в орган ГНС с просьбой перенести срок документальной проверки, изложив причины невозможности ее проведения.

Коллаж: sud.ua

Государственная налоговая служба разъяснила, вправе ли ФЛП отправить письмо о переносе проверки в связи с мобилизацией.

Так, согласно п. 44.5 НКУ в случае потери, повреждения или досрочного уничтожения документов, указанных в п. 44.1 и 44.3 НКУ, налогоплательщик обязан в пятидневный срок со дня такого события письменно уведомить (с предоставлением оформленных в соответствии с законодательством документов, подтверждающих наступление события, приведшего к такой потере, повреждению или досрочному уничтожению документов) контролирующий орган по месту учета в порядке, установленном НКУ для представления налоговой отчетности, и контролирующий орган, которым было осуществлено таможенное оформление соответствующей таможенной декларации, предоставлена авторизация соответственно в Таможенный кодекс Украины или разрешение на применение специальных (в том числе транзитных) упрощений.

Налогоплательщик обязан восстановить утраченные документы в течение 90 календарных дней со дня, следующего за днем поступления сообщения в контролирующий орган.

В случае предоставления налогоплательщиком в порядке и сроки, определенные абзацем первым п. 44.5 НКУ, уведомление и невозможность проведения проверки налогоплательщика в связи с утратой, повреждением или досрочным уничтожением налогоплательщиком документов сроки проведения таких проверок (кроме проверок, определенных ст. 200 НКУ) переносятся к дате восстановления и предоставления документов к проверке в пределах определенных этим подпунктом сроков, но на срок не более 120 дней.

Пунктом 85.9 НКУ установлено, что если до начала или во время проведения проверки оригиналы первичных документов, учетных и других регистров, финансовой и статистической отчетности, других документов по вопросам исчисления и уплаты налогов и сборов, а также выполнения требований другого законодательства, контроль за соблюдением которого возложено на контролирующие органы, были изъяты правоохранительными и другими органами, указанные органы обязаны предоставить для проведения проверки контролирующему органу копии указанных документов или обеспечить доступ к проверке таких документов.

Такие копии, заверенные печатью и подписями должностных (должностных) лиц правоохранительных и других органов, которыми было осуществлено изъятие оригиналов документов, или которым был обеспечен доступ к проверке изъятых документов, должны быть предоставлены в течение трех рабочих дней со дня получения письменного запроса контролирующего органа.

В случае если документы, указанные в абзаце первом п. 85.9 НКУ, были изъяты правоохранительными и другими органами, сроки проведения такой проверки, в том числе начатой, переносятся до даты получения указанных копий документов или обеспечения доступа к ним.

Согласно пп 1.2.6 разд. Методических рекомендаций относительно порядка взаимодействия между подразделениями органов государственной налоговой службы при организации, проведении и реализации материалов проверок налогоплательщиков, утвержденных приказом ГНСУ от 04.09.2020 №470 с изменениями и дополнениями (далее – Методические рекомендации №470), по решению руководителя (его заместителя или уполномоченного лица) территориального органа ГНС, осуществляющего (возглавляющего) проверку, сроки проведения документальной плановой или внеплановой проверки налогоплательщика могут быть перенесены в случаях и на срок, определенный п. 44.5 НКУ (кроме проверок, определенных ст. 200 НКУ) и п. 85.9 НКУ. О переносе сроков проведения проверки выдается соответствующий приказ с указанием срока и обстоятельств, вызвавших такой перенос, копия которого вручается налогоплательщику (должностным лицам налогоплательщика или его законным (уполномоченным) представителям) под подпись или направляется в порядке, предусмотренном ст. 42 НКУ.

Такой приказ издается на основании составленного должностными лицами территориального органа ГНС акта о невозможности проведения проверки произвольной формы, в котором зафиксированы документально подтвержденные факты, которые привели к невозможности проведения проверки в сроки, указанные в направлении и приказе.

Абзацем вторым пп 1.2.7 разд. И Методических рекомендаций №470 установлено, что в случае если после издания территориальным органом ГНС приказа о проведении проверки налогоплательщика возникли или выявлены обстоятельства, которые окончательно делают невозможным ее проведение (например, в связи с прекращением деятельности налогоплательщика, истечением определенных законодательством сроков давности для проведения проверки и т.п.) на основании этого приказа, руководителем структурного подразделения, который должен осуществлять (возглавлять) такую проверку, готовится докладная (служебная) записка на имя руководителя (заместителя руководителя, уполномоченного лица) органа ДПС, который издавал этот приказ, приведением обстоятельств, исключающих его реализацию и проведения проверки. В этом случае на основании указанной докладной записки выдается соответствующий приказ об отмене приказа на проведение проверки как нереализованный.

В случае если при организации документальной плановой и внеплановой выездной или фактической проверки установлена невозможность ее проведения (в том числе в связи с отсутствием налогоплательщика (должностных лиц налогоплательщика или его законных (уполномоченных) представителей)) по налоговому адресу и/или адресу налогообложения) должностными (должностными) лицами территориального органа ГНС/аппарата ГНС, безотлагательно составляется в двух экземплярах в произвольной форме и подписывается акт о невозможности проведения проверки, удостоверяющий этот факт (абзац первый пп. 1.4.5 разд. I Методических рекомендаций № 470).

При получении органом ГНС от соответствующего органа информации об установлении местонахождения налогоплательщика, структурным подразделением, осуществляющим (возглавляющим) проверку (инициатором запроса), принимаются меры по организации и проведению проверки налогоплательщика, в случае получения ответа о неустановке места нахождения налогоплательщика по его местонахождением – принимаются меры по установлению местонахождения налогоплательщика до наступления обстоятельств, которые делают невозможным проведение соответствующей проверки (например, в связи с прекращением деятельности налогоплательщика, окончанием определенных законодательством сроков давности для проведения проверки и т.п.) (абзац двенадцатый пп 1.4.5 разд. И Методические рекомендации №470).

Следовательно, сроки проведения документальной плановой или внеплановой проверки переносятся в связи с утратой, повреждением, досрочным уничтожением документов или изъятием документов правоохранительными и другими органами, отсутствием налогоплательщика по своему местонахождению. Других случаев перенос сроков проведения документальных плановых или внеплановых проверок не предусмотрен.

В то же время при условии наличия уважительных причин, как мобилизация в ряды Вооруженных сил Украины, болезнь и т.п., физическое лицо – предприниматель имеет право отправить письмо в орган ГНС с просьбой перенести срок документальной проверки, изложив причины невозможности ее проведения.

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