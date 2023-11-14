Владимир Зеленский присвоил Мустафе Джемилеву звание Герой Украины

Звание Герой Украины Мустафе Джемилеву присвоили за выдающийся личный вклад в становление и развитие независимого Украинского государства.

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины лидеру крымскотатарского народа, народному депутату Мустафе Джемилеву. Соответствующий указ появился на официальном сайте Главы государства.

«За выдающийся личный вклад в становление и развитие независимого Украинского государства, мужество и самоотверженность в отстаивании прав крымскотатарского народа, многолетнюю плодотворную политическую и общественную деятельность постановляю:

Присвоить звание Герой Украины с вручением ордена Государства ДЖЕМИЛЕВУ Мустафе – лидеру крымскотатарского народа, правозащитнику, народному депутату Украины», - говорится в тексте указа №749/2023.

Стоит отметить, 13 ноября Мустафе Джемилеву исполнилось 80 лет.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский создал совет по вопросам деоккупации и реинтеграции Крыма и утвердил его персональный состав.

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