«Судебная власть и медиация: точки пересечения», — в Верховном Суде состоится круглый стол

В четверг, 16 ноября, в Верховном Суде состоится круглый стол «Судебная власть и медиация: точки пересечения». В мероприятии примут участие судьи Верховного Суда, апелляционные и местные суды, медиаторы, адвокаты, другие заинтересованные лица. Об этом сообщил официальный сайт ВС.
Во время круглого стола будут представлены исследования «Два года применения Закона Украины «О медиации»: достижения и вызовы», а также состоится модерированная дискуссия на тему «Роль судебной власти в развитии медиации».
Планируется обсудить следующие вопросы:
– как суды могут способствовать разрешению споров путем медиации в досудебном и внесудебном порядке;
– как суды могут сотрудничать с медиаторами и медиационными организациями для улучшения доступа граждан к медиационным услугам;
– какие законодательные изменения могут быть введены для содействия развитию медиации в контексте судебной системы.
Круглый стол продлится с 10:00 до 13:00 в помещении Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда по адресу: просп. Воздухофлотский, 28, г. Киев, а также в онлайн-режиме.
Мероприятие можно будет посмотреть на официальном ютуб-канале Верховного Суда.
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