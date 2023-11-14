«Судебная власть и медиация: точки пересечения», — в Верховном Суде состоится круглый стол

В ВС пройдет круглый стол, посвященный второй годовщине со дня принятия Закона «О медиации».

В четверг, 16 ноября, в Верховном Суде состоится круглый стол «Судебная власть и медиация: точки пересечения». В мероприятии примут участие судьи Верховного Суда, апелляционные и местные суды, медиаторы, адвокаты, другие заинтересованные лица. Об этом сообщил официальный сайт ВС.

Во время круглого стола будут представлены исследования «Два года применения Закона Украины «О медиации»: достижения и вызовы», а также состоится модерированная дискуссия на тему «Роль судебной власти в развитии медиации».

Планируется обсудить следующие вопросы:

– как суды могут способствовать разрешению споров путем медиации в досудебном и внесудебном порядке;

– как суды могут сотрудничать с медиаторами и медиационными организациями для улучшения доступа граждан к медиационным услугам;

– какие законодательные изменения могут быть введены для содействия развитию медиации в контексте судебной системы.

Круглый стол продлится с 10:00 до 13:00 в помещении Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда по адресу: просп. Воздухофлотский, 28, г. Киев, а также в онлайн-режиме.

Мероприятие можно будет посмотреть на официальном ютуб-канале Верховного Суда.

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