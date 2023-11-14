Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, почему нужно урегулировать работу Telegram-каналов

Базовое требование к Telegram-каналам, по словам Алексея Данилова, это деанонимизация их деятельности.

Глава НАПК Александр Новиков обвинил министра юстиции Дениса Малюську в том, что тот «сломал декларирование»

Председатель НАПК Александр Новиков считает, что министр юстиции Денис Малюська виноват в том, что законопроект о декларировании чиновников не понравился Еврокомиссии.

День благодарения и Рождество, – что повлияло на принятие законопроекта о временном финансировании правительства США без Украины

В США приближаются праздники, и политики опасаются оставить работников без зарплаты.

За лоббистскую деятельность без регистрации будут наказывать штрафом в 5100 грн, а общественные организации не будут иметь статус лоббистов, - проект НАПК

НАПК разработало законопроект о лоббировании, но он не предусматривает статуса лоббистов для общественных активистов.

В Приморском райсуде Одессы необходимо покончить с проявлениями коррупции — Высший совет правосудия

В изъятом НАБУ телефоне судьи Ильи Лонского нашли переписку по поводу его попыток «решить вопросы» с другими судьями Приморского суда.

  1. В Украине
  2. / Суд инфо

«Судебная власть и медиация: точки пересечения», — в Верховном Суде состоится круглый стол

09:42, 14 ноября 2023
В ВС пройдет круглый стол, посвященный второй годовщине со дня принятия Закона «О медиации».
«Судебная власть и медиация: точки пересечения», — в Верховном Суде состоится круглый стол
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В четверг, 16 ноября, в Верховном Суде состоится круглый стол «Судебная власть и медиация: точки пересечения». В мероприятии примут участие судьи Верховного Суда, апелляционные и местные суды, медиаторы, адвокаты, другие заинтересованные лица. Об этом сообщил официальный сайт ВС.

Во время круглого стола будут представлены исследования «Два года применения Закона Украины «О медиации»: достижения и вызовы», а также состоится модерированная дискуссия на тему «Роль судебной власти в развитии медиации».

Планируется обсудить следующие вопросы:

– как суды могут способствовать разрешению споров путем медиации в досудебном и внесудебном порядке;

– как суды могут сотрудничать с медиаторами и медиационными организациями для улучшения доступа граждан к медиационным услугам;

– какие законодательные изменения могут быть введены для содействия развитию медиации в контексте судебной системы.

Круглый стол продлится с 10:00 до 13:00 в помещении Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда по адресу: просп. Воздухофлотский, 28, г. Киев, а также в онлайн-режиме.

Мероприятие можно будет посмотреть на официальном ютуб-канале Верховного Суда.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Михайло Слободін
    Михайло Слободін
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Михайло Новіков
    Михайло Новіков
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики