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  1. В Украине

Андрей Ермак обсудил с Энтони Блинкеном ситуацию на фронте и нужды Сил обороны Украины

09:28, 14 ноября 2023
Руководитель Офиса Президента отметил, что Украины нуждается в системах ПВО и ПРО, которые защитят города и ключевые объекты критической инфраструктуры.
Андрей Ермак обсудил с Энтони Блинкеном ситуацию на фронте и нужды Сил обороны Украины
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Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел встречу с Государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

Ермак отметил, что от имени Президента Украины Владимира Зеленского выразил глубокую признательность Администрации Президента США Джозефа Байдена, обеим палатам Конгресса США и всему американскому народу за беспрецедентную помощь, оказываемую Украине в борьбе с российской агрессией.

«Выразил благодарность за направление Белым домом запроса о финансировании расходов на помощь Украине.

- Также подробно проинформировал Энтони Блинкена о ситуации на фронте.

- Американское оружие доказало свою эффективность на поле боя и помогает сдерживать российского агрессора.

- проинформировал Государственного секретаря о важных потребностях Сил обороны Украины.

- отметил важность предоставления нашему государству средств противовоздушной обороны.

С приближением зимы мы ожидаем усиления российского ракетного террора. Поэтому очень нуждаемся в системах ПВО и ПРО, которые защитят украинские города, ключевые объекты критической инфраструктуры, а также маршруты зернового коридора», - сообщил Ермак.

Также руководитель Офиса Президента Украины отметил важность скорейшего заключения двустороннего соглашения между Украиной и США о гарантиях безопасности на выполнение Совместной декларации G7 о поддержке Украины, подписанной в Вильнюсе 12 июля текущего года.

Еще во время встречи состоялся широкий обмен мнениями по другим вопросам двусторонней повестки дня, в частности, по усилению санкционного давления на страну-агрессора и выработке механизма направления замороженных российских активов на восстановление Украины. Кроме того, стороны обменялись мнениями по ситуации на Ближнем Востоке.

Отмечается, что во встрече также приняли участие: исполняющая обязанности первого заместителя государственного секретаря США, заместитель государственного секретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд, заместитель помощника государственного секретаря США по Европе и Евразии Крис Смит и другие представители Госдепартамента Соединенных Штатов.

Украинскую сторону представляли первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США Оксана Маркарова, заместитель министра юстиции Ирина Мудра, мои советники Дария Заровна и Владислав Власюк.

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