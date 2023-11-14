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  1. В Україні

Андрій Єрмак обговорив з Ентоні Блінкеном ситуацію на фронті та потреби Сил оборони України

09:28, 14 листопада 2023
Керівник Офісу Президента зазначив, що Україна потребує системи ППО і ПРО, які захистять міста та ключові об’єкти критичної інфраструктури.
Андрій Єрмак обговорив з Ентоні Блінкеном ситуацію на фронті та потреби Сил оборони України
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Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Єрмак зазначив, що від імені Президента України Володимира Зеленського висловив глибоку вдячність Адміністрації Президента США Джозефа Байдена, обом палатам Конгресу США та усьому американському народу за безпрецедентну допомогу, яка надається Україні в боротьбі з російською агресією.

«Висловив вдячність за направлення Білим домом запиту про фінансування видатків на допомогу Україні.

- Також детально поінформував Ентоні Блінкена про ситуацію на фронті.

- Американська зброя довела свою ефективність на полі бою та допомагає стримувати російського агресора.

- Поінформував Державного секретаря про важливі потреби Сил оборони України.

- Наголосив на важливості надання нашій державі засобів протиповітряної оборони.

З наближенням зими ми очікуємо на посилення російського ракетного терору. Тому дуже потребуємо систем ППО і ПРО, які захистять українські міста, ключові об’єкти критичної інфраструктури, а також маршрути зернового коридору», - повідомив Єрмак.

Також керівник Офісу Президента України наголосив на важливості якнайшвидшого укладення двосторонньої угоди між Україною та США про безпекові гарантії на виконання Спільної декларації G7 про підтримку України, підписану у Вільнюсі 12 липня поточного року.

Ще під час зустрічі відбувся широкий обмін думками щодо інших питань двостороннього порядку денного, зокрема щодо посилення санкційного тиску на країну-агресора та вироблення механізму спрямування заморожених російських активів на відбудову України. Крім того, сторони обмінялися думками щодо ситуації на Близькому Сході.

Зазначається, що у зустрічі також взяли участь: виконувачка обов'язків першого заступника державного секретаря США, заступниця державного секретаря з політичних питань Вікторія Нуланд, заступник помічника державного секретаря США з питань Європи та Євразії Кріс Сміт та інші представники Держдепартаменту Сполучених Штатів.

Українську сторону представляли перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко, Надзвичайний і Повноважний Посол України у США Оксана Маркарова, заступниця міністра юстиції Ірина Мудра, мої радники Дарія Зарівна і Владислав Власюк.

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