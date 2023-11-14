14 листопада: яке сьогодні свято та головні події

14 листопада в Україні і світі святкують Міжнародний день логопеда.

У вівторок, 14 листопада, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

14 листопада в Україні і світі святкують Міжнародний день логопеда. Створили професійне свято 2004 року. Багато хто помилково вважає, що єдиним завданням логопеда є коригування неправильної вимови. Але представники цієї професії допомагають виправити всі порушення мовлення і навіть повну його відсутність. Логопедія є цілою наукою, яка вивчає механізми, симптоми, причини, структуру порушень мовлення. Вона з'явилася ще у XVII столітті, але активне вивчення цієї галузі почалося XIX століття.

Також 14 листопада Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом. Ця подія повинна нагадувати людству, що цукровий діабет досить серйозна хвороба, яка стає дедали поширенішою в усіх країнах світу. Цього дня розповідають про наслідки захворювання, можливості його профілактики та лікування. Головна місія дня — поширити інформацію про цукровий діабет. Хвороба ця належить до групи ендокринних захворювань, які пов'язані із порушенням засвоєння глюкози, хвороба розвивається через повну чи відносну недостатність гормону інсуліну, через що розвивається гіперглікемія.

Яке сьогодні церковне свято

14 листопада в церковному календарі – день пам’яті святого апостола Пилипа. Він був наймолодшим учнем Ісуса Христа, займався вивченням Святого Письма та проповідуванням Євангелія у Фригії та Скифії. Святого апостола люди шанували ще за життя, адже він творив справжні дива. Зокрема, воскресив із мертвих немовля. До християнства Пилип приєднався після того, як побачив воскресіння Христа. Він пішов в народ, розповідав про Ісуса, зцілював хворих. Якось він вилікував від укусу отруйної змії дружину антипата. Та розповіла все своєму чоловікові, який злякався, що віра розповсюдиться всім містом. Тому наказав спалити помешкання, де жив тоді Пилип. Помер апостол у страшних муках.

Календар важливих подій за 14 листопада:

1918 рік — на першому засіданні Національних зборів Томаш Масарик стає президентом Чехословацької республіки;

1918 рік — з ініціативи провідних українських вчених декретом гетьмана Павла Скоропадського засновують Українську Академію наук та визначений її офіційний статус;

1920 рік — уряд УНР змушений залишити Україну та переїхати до Польської республіки;

1925 рік — у Чехословацькій республіці створюють Леґію українських націоналістів;

1939 рік — Верховна Рада УРСР затверджує Закон про так зване "возз'єднання" (анексію) Західної України з УРСР;

1944 рік — у Києві відкривається Державний музей українського мистецтва;

1963 рік — потужний підводний вулканічний вибух утворив острів Суртсей, 33 км на південь від узбережжя Ісландії;

1999 рік — на посаду Президента України вдруге обирають Леоніда Даниловича Кучму, що обіймав цей пост від 19.07.1994 до 23.01.2005;

2005 рік — корпорація Boeing оголошує про старт виробництва літака Boeing 747-8.

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