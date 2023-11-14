Анджей Дуда висунув Матеуша Моравецького на пост прем'єр-міністра Польщі

Матеушу Моравецькому доручено сформувати нову Раду міністрів Польщі.

У понеділок, 13 листопада, президент Польщі Анджей Дуда висунув Матеуша Моравецького на пост прем'єр-міністра країни, поклавши на нього місію щодо формування уряду, передає RP.

Нагадаємо, раніше Матеуш Моравецький подав свою заяву про відставку. Це він зробив під час інавгураційного засідання Сейму 10-го скликання.

При цьому партія «Право та справедливість», яку представляє Моравецький, отримала 194 місця у Сеймі. Це означає, що партія «Право і справедливість» має шукати партнерів по коаліції, проте жодна з груп, які пройшли до Сейму, не виявила бажання створити коаліцію.

Згодом Дуда поклав місію щодо формування уряду на Матеуша Моравецького.

«Прем'єр-міністр знову отримав портфель для формування нової Ради міністрів. Я вірю, що прем'єр-міністр сформує її так, як ми тут обговорювали, як він мене запевнив, знайде більшість, яка підтримає нову Раду міністрів у Сеймі, і зможе продовжити розвиток республіки не тільки в рамках Об'єднаної правої, а й у ширшій парламентській угоді», - сказав Дуда.

Раніше ми писали, що у будівлі Вищого адміністративного суду Польщі «майнили» криптовалюту.

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