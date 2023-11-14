Анджей Дуда выдвинул Матеуша Моравецкого на пост премьер-министра Польши

Матеушу Моравецкому поручено сформировать новый Совет министров Польши.

В понедельник, 13 ноября, президент Польши Анджей Дуда выдвинул Матеуша Моравецкого на пост премьер-министра страны, возложив на него миссию по формированию правительства, передает RP.

Напомним, ранее Матеуш Моравецкий подал свое заявление об отставке. Это он сделал во время инаугурационного заседания Сейма 10-го созыва.

При этом партия «Право и справедливость», которую представляет Моравецкий, получила 194 места в Сейме. Это означает, что партия «Право и справедливость» должна искать партнеров по коалиции, однако ни одна из групп, прошедших в Сейм, не выразила желания создать коалицию.

После Дуда возложил миссию по формированию правительства на Матеуша Моравецкого.

«Премьер-министр вновь получил портфель для формирования нового Совета министров. Я верю, что премьер-министр сформирует его так, как мы здесь обсуждали, как он меня заверил, найдет большинство, которое поддержит новый Совет министров в Сейме, и сможет продолжить развитие республики не только в рамках Объединенной правой, но и в более широком парламентском соглашении», - сказал Дуда.

Ранее сообщалось, что в здании Высшего административного суда Польши «майнили» криптовалюту.

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