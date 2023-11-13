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  1. У світі

Матеуш Моравецький подав у відставку з посади прем'єра Польщі

16:30, 13 листопада 2023
Глава уряду Польщі подав заяву про відставку на першому засіданні Сейму нової каденції.
Матеуш Моравецький подав у відставку з посади прем'єра Польщі
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У понеділок, 13 листопада, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький подав свою заяву про відставку. Це він зробив під час інавгураційного засідання Сейму 10 скликання, передає RMF24.

Як зазначає видання, глава уряду подає заяву про відставку на першому засіданні Сейму нової каденції. Моравецький, котрий хоче зібрати голоси, щоб знову очолити уряд, запросив усіх приєднатися до коаліції.

«Хвилину тому ми всі склали урочисту присягу перед народом на захист суверенітету, і нехай ці слова будуть для нас путівником, особливо в майбутньому, оскільки ми, безумовно, добре усвідомлюємо, які великі виклики дасть нам цей час», – сказав Моравецький.

За словами держсекретаря канцелярії президента Польщі Малгожат Папроцької, після церемоній у парламенті глава держави Анджей Дуда доручить місію формування уряду Моравецькому.

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