Матеуш Моравецький подав у відставку з посади прем'єра Польщі

Глава уряду Польщі подав заяву про відставку на першому засіданні Сейму нової каденції.

У понеділок, 13 листопада, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький подав свою заяву про відставку. Це він зробив під час інавгураційного засідання Сейму 10 скликання, передає RMF24.

Як зазначає видання, глава уряду подає заяву про відставку на першому засіданні Сейму нової каденції. Моравецький, котрий хоче зібрати голоси, щоб знову очолити уряд, запросив усіх приєднатися до коаліції.

«Хвилину тому ми всі склали урочисту присягу перед народом на захист суверенітету, і нехай ці слова будуть для нас путівником, особливо в майбутньому, оскільки ми, безумовно, добре усвідомлюємо, які великі виклики дасть нам цей час», – сказав Моравецький.

За словами держсекретаря канцелярії президента Польщі Малгожат Папроцької, після церемоній у парламенті глава держави Анджей Дуда доручить місію формування уряду Моравецькому.

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