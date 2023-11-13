Нова редакція Порядку відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації: що змінилося

У разі неприбуття судді, якого відряджено до суду, впродовж десяти робочих днів, голова суду повідомляє про це у Вищу раду правосуддя, ВККС та ДСА.

Вища рада правосуддя 9 листопада затвердила зміни до Порядку відрядження судді до іншого суду того самого рівня і спеціалізації (як тимчасового переведення).

Згідно з рішенням Ради правосуддя, в новій редакції викладені наступні пункти:

Пункт 2-3 розділу І викладено в такій редакції:

«2-3. У період відсутності повноважного складу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України рішення про дострокове закінчення відрядження судді ухвалюється Вищою радою правосуддя на підставі повідомлення Державної судової адміністрації України за зверненням голови суду, до якого відряджений суддя, або голови суду, з якого відряджений суддя.

У разі відсутності голови суду, до якого або з якого відряджений суддя, таке рішення ухвалюється на підставі повідомлення Державної судової адміністрації України».

У розділі ІІ:

1) пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Підставами для відрядження судді є:

– неможливість здійснення правосуддя у відповідному суді;

– виявлення надмірного рівня судового навантаження у відповідному суді;

– припинення роботи суду у зв’язку зі стихійним лихом, військовими діями, заходами щодо боротьби з тероризмом або іншими надзвичайними обставинами;

– зміна територіальної підсудності судових справ, що розглядаються у відповідному суді, в порядку, передбаченому частиною сьомою статті 147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»;

2) пункт 2-2 викласти в такій редакції:

«2-2. Підстави дострокового закінчення відрядження судді встановлюються Державною судовою адміністрацією України за зверненням голови суду, до якого відряджений суддя, або голови суду, з якого відряджений суддя.

У разі відсутності голови суду, до якого або з якого відряджений суддя, такі підстави встановлюються Державною судовою адміністрацією України»;

3) пункт 4 викласти в такій редакції:

«4. У разі встановлення неможливості здійснення правосуддя або виявлення надмірного рівня судового навантаження у відповідному суді в повідомленні Державної судової адміністрації України зазначаються: найменування суду, в якому встановлені вказані підстави; обставини, які підтверджують встановлення зазначених підстав; кількість суддів, яка дасть змогу відновити здійснення судом правосуддя та/або врегулювати навантаження (з урахуванням спеціалізації суддів, якщо вона визначена); строк відрядження, а також найменування судів, з яких можна відрядити суддів без суттєвого впливу на середній рівень судового навантаження та доступ до правосуддя в цих судах.

До повідомлення додаються документи, які підтверджують неможливість здійснення правосуддя або надмірний рівень судового навантаження у відповідному суді»;

4) пункт 4-1 викласти в такій редакції:

«4-1. У разі встановлення продовження існування обставин, що були підставою відрядження судді, у повідомленні Державної судової адміністрації України зазначаються:

– найменування суду, в якому встановлені вказані підстави;

– прізвище, ім’я, по батькові судді, якого відряджено;

– підтвердження продовження існування обставин, що були підставою відрядження судді;

– строк продовження відрядження судді.

До повідомлення додаються документи, які підтверджують продовження існування обставин, що були підставою відрядження судді.

Державна судова адміністрація України надсилає до Вищої ради правосуддя також подання про необхідність перерозподілу видатків на утримання судів»;

5) пункт 4-2 викласти в такій редакції:

«4-2. У разі припинення обставин, що були підставою відрядження судді, або зміни обставин у суді, з якого відряджений суддя, у повідомленні Державної судової адміністрації України зазначаються:

– найменування суду, в якому припинилися або змінились обставини, що були підставою відрядження судді;

– прізвище, ім’я, по батькові судді, якого відряджено;

– найменування судів, з якого та до якого відряджений суддя;

– підтвердження припинення або зміни обставин, що були підставою відрядження судді.

До повідомлення додаються документи, які підтверджують припинення обставин, що були підставою відрядження судді, або зміни обставин у суді, з якого відряджений суддя»;

6) пункт 5 викласти в такій редакції:

«5. У разі припинення роботи суду у зв’язку зі стихійним лихом, військовими діями, заходами щодо боротьби з тероризмом або іншими надзвичайними обставинами, зміни територіальної підсудності судових справ, що розглядаються у відповідному суді, в порядку, передбаченому частиною сьомою статті 147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», в повідомленні Державної судової адміністрації України зазначаються: найменування суду, в якому встановлені вказані підстави; обставини, які підтверджують наявність таких підстав; кількість і прізвища, імена, по батькові суддів, яких необхідно відрядити; найменування суду (судів), до якого (яких) можливо відрядити таких суддів, із зазначенням кількості суддів у кожному суді; перелік судів того самого рівня і спеціалізації з найвищим рівнем судового навантаження та судів, у яких кількість суддів, які здійснюють правосуддя, становить 50 і менше відсотків кількості суддів, визначеної відповідно до статті 19 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», з інформацією про рівень навантаження в таких судах».

Розділ ІIIдоповнити пунктом 1-1 такого змісту:

«1-1. Попередній розгляд повідомлення Державної судової адміністрації України про необхідність відрядження судді або про дострокове закінчення відрядження судді здійснює доповідач, визначений автоматизованою системою визначення членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України для підготовки до розгляду і доповіді справ, який перевіряє таке повідомлення з метою встановлення:

– наявності визначених законом підстав для відрядження судді (для повідомлення про необхідність розгляду питання щодо відрядження судді);

– наявності визначених законом підстав дострокового закінчення відрядження судді (для повідомлення про необхідність розгляду питання щодо дострокового закінчення відрядження судді);

– обґрунтування наявності надмірного рівня судового навантаження у суді, до якого суддя відряджається (для повідомлення про необхідність розгляду питання щодо відрядження судді);

– відсутності суттєвого впливу на середній рівень судового навантаження та доступ до правосуддя у суді, з якого суддя відряджається (для повідомлення про необхідність розгляду питання щодо відрядження судді);

– відсутності суттєвого впливу на середній рівень судового навантаження та доступ до правосуддя у суді, до якого відряджений суддя (для повідомлення про необхідність розгляду питання дострокового закінчення відрядження судді).

У разі встановлення невідповідності повідомлення вимогам цього Порядку доповідач вносить на найближче засідання Комісії пропозицію про залишення без розгляду та повернення до Державної судової адміністрації України повідомлення про необхідність розгляду питання щодо відрядження судді або про дострокове закінчення відрядження судді. У такому разі розміщення оголошення та надсилання повідомлення не здійснюються».

Пункт 3 розділу Vвикласти в такій редакції:

«3. Про відрядження судді до іншого суду, продовження строку відрядження судді та повернення судді з відрядження в разі закінчення строку, на який його відряджено, або у зв’язку з достроковим закінченням відрядження судді голова суду видає відповідні накази, копії яких невідкладно надсилає до Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Державної судової адміністрації України.

Голова суду, до якого відряджено суддю (продовжено строк відрядження судді), після прибуття відрядженого судді до суду, після закінчення строку відрядження судді та в разі дострокового закінчення відрядження судді видає відповідні накази, копії яких невідкладно надсилає до Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Державної судової адміністрації України.

У разі неприбуття судді, якого відряджено (строк відрядження якого продовжено), до суду впродовж десяти робочих днів з дня початку строку відрядження судді, визначеного рішенням Вищої ради правосуддя, голова суду повідомляє про це Вищу раду правосуддя, Вищу кваліфікаційну комісію суддів України та Державну судову адміністрацію України».

Автор В’ячеслав Хрипун

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