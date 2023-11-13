Новая редакция Порядка командирования судьи в другой суд того же уровня и специализации: что изменилось

В случае неприбытия судьи, откомандированного в суд, в течение десяти рабочих дней, председатель суда сообщает об этом в Высший совет правосудия, ВККС и ГСА

Высший совет правосудия 9 ноября утвердил изменения в Порядок командирования судьи в другой суд того же уровня и специализации (как временного перевода).

Согласно решению Совета правосудия, в новой редакции изложены следующие пункты:

Пункт 2-3 раздела I изложен в следующей редакции:

«2-3. В период отсутствия полномочного состава Высшей квалификационной комиссии судей Украины, решение о досрочном окончании командирования судьи принимается Высшим советом правосудия на основании уведомления Государственной судебной администрации Украины по обращению председателя суда, в который откомандирован судья, или председателя суда, из которого откомандирован судья.

В случае отсутствия председателя суда, в который или из которого откомандирован судья, такое решение принимается на основании уведомления Государственной судебной администрации Украины».

В разделе II:

пункт 1 изложен в такой редакции:

«1. Основаниями для командировки судьи являются:

– невозможность осуществления правосудия в соответствующем суде;

– выявление чрезмерного уровня судебной нагрузки в соответствующем суде;

– прекращение работы суда в связи со стихийным бедствием, военными действиями, мерами по борьбе с терроризмом или другими чрезвычайными обстоятельствами;

– изменение территориальной подсудности судебных дел, рассматриваемых в соответствующем суде, в порядке, предусмотренном частью седьмой статьи 147 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей»;

пункт 2-2 изложен в такой редакции:

«2-2. Основания досрочного окончания командировки судьи устанавливаются Государственной судебной администрацией Украины за обращением председателя суда, в который откомандирован судья, или председателя суда, из которого откомандирован судья.

В случае отсутствия председателя суда, в который или из которого откомандирован судья, такие основания устанавливаются Государственной судебной администрацией Украины»;

3) пункт 4 выложить такой редакции:

«В случае установления невозможности осуществления правосудия или выявления чрезмерного уровня судебной нагрузки в соответствующем суде в уведомлении Государственной судебной администрации Украины указываются: наименование суда, где установлены указанные основания; обстоятельства, подтверждающие установление указанных оснований; количество судей, которое позволит восстановить осуществление судом правосудия и/или урегулировать нагрузку (с учетом специализации судей, если она определена); срок командировки, а также наименование судов, из которых можно отправить судей без ощутимого влияния на средний уровень судебной нагрузки и доступ к правосудию в этих судах».

К сообщению прилагаются документы, подтверждающие невозможность осуществления правосудия или чрезмерный уровень судебной нагрузки в соответствующем суде»;

4) пункт 4-1 изложить в такой редакции:

«4-1. В случае установления продолжения существования обстоятельств, являвшихся основанием командировки судьи, в сообщении Государственной судебной администрации Украины указываются:

– наименование суда, в котором установлены указанные основания;

– фамилия, имя, отчество судьи, который откомандирован;

– подтверждение продолжения существования обстоятельств, являвшихся основанием командировки судьи;

– срок продления командировки судьи.

К сообщению прилагаются документы, подтверждающие продолжение существования обстоятельств, являющихся основанием командирования судьи.

Государственная судебная администрация Украины направляет в Высший совет правосудия также представление о необходимости перераспределения расходов на содержание судов»;

5) пункт 4-2 выложить такой редакции:

«4-2. В случае прекращения обстоятельств, являвшихся основанием командирования судьи, или изменения обстоятельств в суде, из которого откомандирован судья, в сообщении Государственной судебной администрации Украины указываются:

– наименование суда, в котором прекратились или изменились обстоятельства, являющиеся основанием командировки судьи;

– фамилия, имя, отчество судьи, который откомандирован;

– наименование судов, из которого и в который откомандирован судья;

– подтверждение прекращения или изменения обстоятельств, являвшихся основанием командировки судьи.

К сообщению прилагаются документы, подтверждающие прекращение обстоятельств, являвшихся основанием командировки судьи, или изменения обстоятельств в суде, из которого откомандирован судья»;

6) пункт 5 изложить в такой редакции:

«5. В случае прекращения работы суда в связи со стихийным бедствием, военными действиями, мерами по борьбе с терроризмом или другими чрезвычайными обстоятельствами, изменения территориальной подсудности рассматриваемых в соответствующем суде судебных дел в порядке, предусмотренном частью седьмой статьи 147 Закона Украины «О судоустройство и статус судей», в сообщении Государственной судебной администрации Украины указываются: наименование суда, в котором установлены указанные основания; обстоятельства, подтверждающие наличие таких оснований; количество и фамилии, имена, отчество судей, которых необходимо отправить; наименование суда (судов), в который (которых) можно отправить таких судей, с указанием количества судей в каждом суде; перечень судов того же уровня и специализации с высоким уровнем судебной нагрузки и судов, в которых количество судей, осуществляющих правосудие, составляет 50 и менее процентов количества судей, определенного в соответствии со статьей 19 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», с информацией об уровне нагрузки в таких судах».

Раздел II дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Предварительное рассмотрение уведомления Государственной судебной администрации Украины о необходимости командирования судьи или о досрочном окончании командировки судьи осуществляет докладчик, определенный автоматизированной системой определения членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины для подготовки к рассмотрению и докладу дел, проверяющего такое сообщение с целью установления:

– наличия определенных законом оснований для командировки судьи (для сообщения о необходимости рассмотрения вопроса о командировке судьи);

– наличия определенных законом оснований досрочного окончания командировки судьи (для уведомления о необходимости рассмотрения вопроса относительно досрочного окончания командировки судьи);

– обоснование наличия чрезмерного уровня судебной нагрузки в суде, в который судья командируется (для сообщения о необходимости рассмотрения вопроса о командировке судьи);

– отсутствие существенного влияния на средний уровень судебной нагрузки и доступ к правосудию в суде, из которого судья командируется (для уведомления о необходимости рассмотрения вопроса о командировке судьи);

– отсутствие существенного влияния на средний уровень судебной нагрузки и доступ к правосудию в суде, в который откомандирован судья (для уведомления о необходимости рассмотрения вопроса досрочного окончания командировки судьи).

В случае установления несоответствия уведомления требованиям этого Порядка докладчик вносит на ближайшее заседание Комиссии предложение об оставлении без рассмотрения и возвращении в Государственную судебную администрацию Украины уведомления о необходимости рассмотрения вопроса о командировке судьи или о досрочном окончании командировки судьи. В таком случае размещение объявления и отправка сообщения не производятся».

Пункт 3 раздела V выложить такой редакции:

«3. О командировании судьи в другой суд, продлении срока командировки судьи и возвращении судьи из командировки в случае истечения срока, на который он откомандирован, или в связи с досрочным окончанием командировки судьи председатель суда выдает соответствующие приказы, копии которых безотлагательно направляет в Высший совет правосудия, Высшую квалификационную комиссию судей Украины и Государственную судебную администрацию Украины.

Председатель суда, в который командирован судья (продлен срок командировки судьи), по прибытии командированного судьи в суд, по истечении срока командировки судьи и в случае досрочного окончания командировки судьи выдает соответствующие приказы, копии которых безотлагательно направляет в Высший совет правосудия, Высшую квалификационную комиссию судей Украины и Государственную судебную администрацию Украины.

В случае неприбытия судьи, командированного (срок командировки которого продлен), в суд в течение десяти рабочих дней со дня начала срока командировки судьи, определенного решением Высшего совета правосудия, председатель суда сообщает об этом в Высший совет правосудия, Высшую квалификационную комиссию судей Украины и Государственную судебную администрацию Украины».

Автор Вячеслав Хрипун

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