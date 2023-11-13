Документы от кандидатов на должность главы НАПК будут принимать до 1 декабря

Начался прием документов от кандидатов на должность руководителя НАПК.

Конкурсная комиссия по отбору на должность председателя Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) опубликовала информацию об условиях и сроках проведения конкурса.

Вимоги до Голови НАЗК

Відповідно до Закону «Про запобігання корупції» головою НАЗК може бути громадянин України, не молодший 35 років, який має вищу освіту, володіє державною мовою, є доброчесним і компетентним, здатний за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні службові обов’язки.

Вищою освітою вважається освіта, здобута в Україні (або на території колишнього СРСР до 1 грудня 1991 року) за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра, а також вища освіта за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем, здобута в іноземних державах.

Не може бути призначена особа, яка:

за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;

має судимість за вчинення кримінального правопорушення, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи);

притягалася на підставі обвинувального вироку, який набрав законної сили, до кримінальної відповідальності за вчинення корупційного злочину або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією;

позбавлена права відповідно до вироку суду, що набрав законної сили, займатися діяльністю, пов’язаною з виконанням функцій держави, або обіймати певні посади;

протягом двох років до подання заяви на участь у конкурсі на зайняття цієї посади входила до складу керівних органів політичної партії або перебувала у трудових чи інших договірних відносинах з політичною партією;

не подала відповідно до цього Закону декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік;

не пройшла спеціальну перевірку або не надала згоди на її проведення.

Перелік документів, які подає особа для участі у конкурсі

Особа, яка претендує на участь у Конкурсі, подає у визначений в цьому оголошенні строк такі документи:

заяву про участь у конкурсі;

письмову згоду на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;

заяву про надання згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

заяву, передбачену частиною першою статті 6 Закону України «Про очищення влади» або довідку про проходження відповідної перевірки;

статті 6 Закону України «Про очищення влади» або довідку про проходження відповідної перевірки; автобіографію, що містить прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), членство у політичних партіях, у тому числі в минулому, наявність трудових або будь-яких інших договірних відносин з політичною партією протягом двох років, що передують дню подання заяви (незалежно від тривалості таких відносин), контактний номер телефону та адресу електронної пошти, відомості про наявність чи відсутність судимості, накладення на особу адміністративного стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією;

мотиваційний лист, у якому особа викладає свої мотиви обрання на посаду Голови Національного агентства та своє бачення можливої майбутньої діяльності на цій посаді (обсягом до 2 друкованих сторінок формату А4; шрифт Arial, кегль– 14, міжрядковий інтервал – 1; відступи: від лівого краю аркуша – 30 мм, від верхнього та нижнього – 20 мм, від правого – 10 мм);

кегль– 14, міжрядковий інтервал – 1; відступи: від лівого краю аркуша – 30 мм, від верхнього та нижнього – 20 мм, від правого – 10 мм); декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2022 рік та посилання на відповідну сторінку Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

копії паспорта громадянина України у формі книжечки ( всіх заповнених сторінок ) або лицьового і зворотного боків паспорта громадянина України у формі картки та витягу з реєстру територіальної громади для підтвердження інформації про місце проживання (перебування);

) або лицьового і зворотного боків паспорта громадянина України у формі картки та витягу з реєстру територіальної громади для підтвердження інформації про місце проживання (перебування); копії документів про вищу освіту ( з додатками ), вчені звання та наукові ступені;

), вчені звання та наукові ступені; копію медичної довідки (сертифікату) про стан здоров’я за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я України, щодо перебування особи на обліку в психоневрологічних та наркологічних закладах охорони здоров’я (Довідка про проходження попереднього, періодичного та позачергового психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин за формою №100/2-о);

копію довідки про допуск до державної таємниці ( у разі його наявності ), складену за формою, визначеною законодавством про державну таємницю;

), складену за формою, визначеною законодавством про державну таємницю; повідомлення про відсутність знятої або непогашеної судимості, перебування в розшуку чи притягнення до кримінальної відповідальності (у довільній формі за підписом заявника або в формі витягу з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості»);

копію Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови ( у разі його наявності. За відсутності сертифікату на момент подачі документів особа, допущена до участі в конкурсі, має скласти відповідний іспит та надати Комісії копію сертифіката до 29 грудня 2023 року включно );

сертифікату на момент подачі документів особа, допущена до участі в конкурсі, має скласти відповідний іспит та надати Комісії копію сертифіката ); копію військово-облікового документа: для призовника - посвідчення про приписку до призовної дільниці, для військовозобов’язаного, резервіста - військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, для військовослужбовця - військового квитка, посвідчення особи військовослужбовця (для військовослужбовців або військовозобов'язаних).

Особи можуть подати додаткові документи, що підтверджують їх ділові та моральні якості, професійний рівень.

Форма подачі документів

Особи, які бажають взяти участь в конкурсі, подають повний пакет документів електронною поштою на адресу конкурсної комісії [email protected].

Тема електронного листа повинна містити текст «КОНКУРС НА ПОСАДУ ГОЛОВИ НАЗК» та прізвище кандидата/-тки.

Вимоги до документів:

всі документи надсилаються одним листом;

кожний із документів подається окремим файлом, документи не архівуються;

назва кожного файлу має складатися з двозначного номера по порядку, прізвища особи, що подає документи, та назви документа (не більше трьох слів). Наприклад, «01_Петренко_заява», «05_Ковальчук_Мотиваційний лист»;

електронні заяви, перелічені у пунктах 1-4 розділу ІІІ цього Оголошення, мають бути підписані з використанням кваліфікованого електронного підпису. Для цього слід скористатися електронними довірчими послугами. Наприклад, безкоштовно це можна зробити на сайті Міністерства цифрової трансформації України за посиланням https://czo.gov.ua/sign;

документи подаються у форматі .pdf (Portable Document Format), а мотиваційний лист та автобіографія додатково оригінальними файлами у форматі .doc, .docx, .odt (Microsoft Word, Open Document Format);

скан-копії документів мають бути якісними (з чітким зображенням), доступними для читання, повно й чітко відображати інформацію та відомості, внесені до них.

Строк подачі документів

Документи приймаються до 17:00 01 грудня 2023 року. Документи, що надійшли після зазначеного строку, не розглядатимуться.

Заяви та супровідні документи можуть бути подані з моменту оприлюднення оголошення про початок Конкурсного відбору на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів, до оприлюднення оголошення в друкованих засобах масової інформації.

Етапи проведення конкурсу

Конкурс проводиться в порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції», Регламентом Конкурсної комісії, Критеріями та методикою оцінки кандидатів на посаду Голови Національного агентства, що визначені Конкурсною комісією.

Конкурс включає такі етапи:

розгляд поданих заяв і документів на відповідність документів та осіб, які претендують на участь у Конкурсі, вимогам Закону України «Про запобігання корупції», прийняття рішення про допуск кандидатів до Конкурсу;

проведення спеціальної перевірки кандидатів відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;

проведення тестування загальних здібностей; тестування знань кандидатів у сфері антикорупційного законодавства; психологічного тестування та інтерв’ю кандидатів; розв’язання завдання з етичного лідерства; написання есе з затверджених Конкурсною комісією питань щодо діяльності Національного агентства та державної антикорупційної політики;

проведення оцінювання професійних знань, якостей та досвіду, а також особистої доброчесності кандидата, дослідження матеріалів про кандидата;

відбір кандидатів, які запрошуються на проходження співбесіди, проведення співбесіди з відібраними кандидатами;

визначення з числа кандидатів, які пройшли співбесіду, кандидата, який згідно з обґрунтованим рішенням Конкурсної комісії має найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання службових обов’язків Голови Національного агентства, а також відповідає критеріям компетентності та доброчесності; внесення подання Кабінету Міністрів України про призначення кандидата на посаду Голови Національного агентства.

Конкурсна комісія визначає черговість та строки проведення етапів Конкурсу.

Конкурсна комісія повідомляє осіб про допуск їх до Конкурсу, а також запрошує кандидатів до участі в окремих етапах Конкурсу шляхом направлення повідомлення на адресу електронної пошти, вказаної в поданих на Конкурс документах.

Автор: Наталья Мамченко

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