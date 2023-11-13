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  1. В Украине

На Таврическом направлении более десятка окупантов сдались в плен

23:02, 13 ноября 2023
Продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.
На Таврическом направлении более десятка окупантов сдались в плен
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На Таврическом направлении за прошедшие сутки более десятка окупантов сдались в плен. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

Как отметил бригадный генерал, описывая ситуацию на фронте, всего на таврическом направлении враг нанес 22 авиаудара, провел 43 боевых столкновения и совершил 576 артобстрелов.

В то же время, ВСУ устойчиво держат оборону на авдеевском направлении.

Так, подразделения ракетных войск и артиллерии из состава Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" в течение суток выполнили 847 огневых задач.

"Общие потери врага составили 455 человек", – добавил Тарнавский.

Кроме того, уничтожены 8 единиц военной техники противника. В частности, это – 1 танк, 2 боевые бронированные машины, 2 артсистемы, 3 БпЛА. Также уничтожены 2 склада боеприпасов. Еще 7 единиц военной техники врага повреждены.

Как уверяет Тарнавский, продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

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