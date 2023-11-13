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  1. В Украине

В Ивано-Франковске солдата наказали за неявку на службу по болезни

22:40, 13 ноября 2023
Суд назначил ему пять лет тюрьмы.
В Ивано-Франковске солдата наказали за неявку на службу по болезни
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В Ивано-Франковске суд вынес приговор вовремя не явившегося по месту службы солдату. Ему наказали 5 лет тюрьмы, сообщает zaxid.net. 

В июне 2022 года мужчина был призван на военную службу. 19 апреля 2023 года старший солдат уклонился от прохождения военной службы и больше месяца не появлялся в воинскую часть. 25 мая он сам пришел в следственный отдел теруправления ГБР.

В судебном заседании мужчина свою вину признал и рассказал, что он проходил ВЛК и был отпущен на выходные. С 19 апреля по 25 мая находился за пределами воинской части по болезни, он предоставил справку из поликлиники, но ее не приняли, потому что она была «ненадлежащей формы».

Как сообщается, по месту службы солдат характеризовался отрицательно. Его признали виновным в самовольном уходе из воинской части и назначили наказание в виде 5 лет тюрьмы. На приговор еще может быть подана апелляция.

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