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  1. В мире

Глава МИД Литвы сообщил запасной план для военной помощи Украине от ЕС

16:11, 13 ноября 2023
У ЕС есть запасной план, если формат помощи через Европейский фонд мира не согласуют.
Глава МИД Литвы сообщил запасной план для военной помощи Украине от ЕС
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Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис сообщил, что страны ЕС могут согласовать финансирование военной помощи Украине с участием не всех членов блока. Это будет запасным планом на случай, если формат через Европейский фонд мира не согласуют. Об этом он сказал перед встречей глав МИД стран-членов ЕС.

У министра поинтересовались перспективами одобрения военной помощи Украине через Европейский фонд мира.

По словам Ландсбергиса, он видит шансы двигаться дальше по этому вопросу.

«Есть предложения, чтобы страны, которые не хотят участвовать, могли этого не делать. Это означает, что моя и другие страны, которые будут участвовать, примут большую нагрузку. Мы, Литва, готовы к этому... То есть это будут не 27 стран-членов, а меньшая группа стран», - заявил глава МИД Литвы.

Ранее Еврокомиссия опубликовала основные положения своего Отчета по Украине.

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