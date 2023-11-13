В ГНС напомнили нюансы уплаты эконалога за сбросы в водные объекты

Объектом и налогооблагаемой базой экологическим налогом, в частности, являются объемы и виды загрязняющих веществ, которые сбрасываются непосредственно в водные объекты.

Налоговая служба в Одесской области напомнила нюансы уплаты эконалога за сбросы в водные объекты.

Отмечается, что согласно пп. 240.1.2 НКУ плательщиками экологического налога являются субъекты хозяйствования, юридические лица, не осуществляющие хозяйственную (предпринимательскую) деятельность, бюджетные учреждения, общественные и другие предприятия, учреждения и организации, постоянные представительства нерезидентов, включая исполняющих агентские (представительные) функции в отношении таких нерезидентов или их учредителей (далее – Субъекты хозяйствования), во время осуществления деятельности которых на территории Украины и в пределах ее континентального шельфа и исключительной (морской) экономической зоны осуществляются, в частности, сбросы загрязняющих веществ непосредственно в водные объекты.

Объектом и налогооблагаемой базой экологическим налогом, в частности, являются объемы и виды загрязняющих веществ, которые сбрасываются непосредственно в водные объекты.

Согласно нормам ст. 48 и 49 ПКУ, регулирующего водные отношения, сброс загрязняющих веществ в водные объекты осуществляется в рамках специального водопользования и на основании соответствующего разрешения. При этом ст. 70 ПКУ установлено, что сброс сточных вод в водные объекты допускается только при наличии нормативов предельно допустимых концентраций и установленных нормативов предельно допустимого сброса загрязняющих веществ лимиты которых, согласно нормам ст. 49 ПКУ (часть двадцать первая), определяются в разрешении на специальное водопользование.

Статьей 245 НКУ установлены ставки экологического налога. В частности, п. 245.2 указанной статьи установлены ставки экологического налога за сбросы в водные объекты загрязняющих веществ, не вошедшие в п. 245.1 (за сбросы отдельных загрязняющих веществ) и установленные предельно допустимую концентрацию или ориентировочно безопасный уровень воздействия.

Таким образом, исходя из определения плательщиков экологического налога, у субъектов хозяйствования, в ходе деятельности которых на территории Украины и в пределах ее континентального шельфа и исключительной (морской) экономической зоны осуществляются сбросы загрязняющих веществ непосредственно в водороде объекты, возникают налоговые обязательства по экологическому налогу.

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