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  1. В Україні

У ДПС нагадали нюанси сплати екоподатку за скиди у водні об’єкти

22:21, 13 листопада 2023
Об’єктом та базою оподаткування екологічним податком, зокрема, є обсяги та види забруднюючих речовин, які скидаються безпосередньо у водні об’єкти.
У ДПС нагадали нюанси сплати екоподатку за скиди у водні об’єкти
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Податкова служба в Одеській області нагадала  нюанси сплати екоподатку за скиди у водні об'єкти.

Зазначається, що відповідно до пп. 240.1.2 ПКУ платниками екологічного податку є суб’єкти господарювання, юридичні особи, що не провадять господарську (підприємницьку) діяльність, бюджетні установи, громадські та інші підприємства, установи та організації, постійні представництва нерезидентів, включаючи тих, які виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників (далі − Суб’єкти господарювання), під час провадження діяльності яких на території України і в межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони здійснюються, зокрема, скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти.

Об’єктом та базою оподаткування екологічним податком, зокрема, є обсяги та види забруднюючих речовин, які скидаються безпосередньо у водні об’єкти. 

Відповідно до норм ст. 48 та 49 ВКУ, який регулює водні відносини, скидання забруднюючих речовин у водні об’єкти здійснюється в рамках спеціального водокористування та на підставі відповідного дозволу. При цьому ст. 70 ВКУ встановлено, що скидання стічних вод у водні об’єкти допускається лише за умови наявності нормативів гранично допустимих концентрацій та встановлених нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин ліміти яких, згідно з нормами ст. 49 ВКУ (частина двадцять перша), визначаються у дозволі на спеціальне водокористування.

Статтею 245 ПКУ встановлено ставки екологічного податку. Зокрема, п. 245.2 вказаної статті встановлено ставки екологічного податку за скиди у водні об’єкти забруднюючих речовин, які не увійшли до п. 245.1 (за скиди окремих забруднюючих речовин) та на які встановлено гранично допустиму концентрацію або орієнтовно безпечний рівень впливу.

Таким чином, виходячи з визначення платників екологічного податку, у суб’єктів господарювання, під час провадження діяльності яких на території України і в межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони здійснюються скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти, виникають податкові зобов’язання з екологічного податку.

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