Продали будинок в одному місті і купили житло в іншому: чи призначать субсидію

Житлову субсидію у цьому випадку можуть призначити, але за однієї умови.

Пенсійний фонд України відповів на запитання щодо призначення субсидії громадянам, які продали будинок в одному місті, а купили житло в іншому населеному пункті. Про це йдеться у пресслужбі ПФ.

«Житлову субсидію можуть призначити за умови документального підтвердження, що нове житло було придбане протягом шести місяців після продажу іншої квартири (будинку), і це єдине житлове приміщення у власності особи. При цьому доходи від такого продажу не враховуються у сукупний дохід домогосподарства (п. 14 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848)», - повідомили у ПФ.

Раніше ми писали, що треба знати українцям про субсидію на опалювальний сезон.

Додамо, чи призначать допомогу, якщо є борги за комуналку.

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