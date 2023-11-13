McDonald’s відкрив перший заклад на Кіровоградщині

Мережа ресторанів McDonald’s відкрила ресторан в Олександрії.

Фото: McDonald's

Мережа McDonald's відкрила перший заклад у Кіровоградській області, в Олександрії. Про це повідомила пресслужба компанії.

Заклад розташований за адресою вул. Гетьмана Мазепи, 23.

У McDonald’s зазначили, що продовжують відкривати ресторани у невеликих містах і на трасах, щоб бути ближчими і зручнішими для клієнтів.

Заклад має площу понад 470 м2, для гостей є 123 місця у залі та 122 на терасі, а поруч з рестораном – дитячий майданчик. Усередині працюють 10 цифрових терміналів самообслуговування для комфортного здійснення замовлення.

Ресторан і МакДрайв працюватимуть з 07:00 до 22:00. Під час повітряної тривоги заклад зачинятиметься, аби працівники і відвідувачі могли перейти у найближче укриття, і відкриється орієнтовно через годину після її скасування.

Зазначається, що Олександрійський McDonald’s став 96-м рестораном мережі серед тих, які зараз працюють в Україні.

Раніше ми розповіли, що McDonald’s відновив роботу у Дніпрі.

Також відновлено роботу закладів у Полтаві і Кременчуці.

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