На Київщині припинили діяльність трьох підпільних гральних закладів, фото

Під час слідчих дій поліцейські вилучили десятки системних блоків зі спеціальним програмним забезпеченням для проведення азартних ігор.

Фото: kv.npu.gov.ua

У Білій Церкві Київської області правоохоронці припинили діяльність трьох підпільних гральних закладів. про це повідомила пресслужба поліції Київської області.

Зазначається, що два таких незаконних гральних заклади правоохоронці задокументували на масиві Незалежності.

«Поліцейські вилучили 26 системних блоків зі спеціальним програмним забезпеченням для проведення азартних ігор. На протилежній стороні масиву силовики вилучили у іншому закладі 16 одиниць аналогічної комп’ютерної техніки», - йдеться у повідомленні.

Крім цього, працівники слідчо-оперативної групи виїхали на виклик про підпільну діяльність грального бізнесу по вулиці Олеся Гончара. У приміщенні працівники поліції виявили клієнтів та двох адміністраторів. Правоохоронці вилучили 14 системних блоків, які використовували для проведення азартних ігор.

У поліції додали, що організаторам нелегальних гральних залів загрожує штраф до 680 тисяч гривень (ст. 203-2 ККУ).

Фото: kv.npu.gov.ua

Раніше ми писали, що у Києві припинили діяльність 13 гральних закладів.

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