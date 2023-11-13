В Киевской области прекратили деятельность трех подпольных игровых заведений, фото

В ходе следственных действий полицейские изъяли десятки системных блоков со специальным программным обеспечением для проведения азартных игр.

Фото: kv.npu.gov.ua

В Белой Церкви Киевской области правоохранители прекратили деятельность трех подпольных игровых заведений. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области.

Отмечается, что два таких незаконных игровых заведения правоохранители задокументировали на массиве Независимости.

Полицейские изъяли 26 системных блоков со специальным программным обеспечением для проведения азартных игр. На противоположной стороне массива силовики изъяли в другом заведении 16 единиц аналогичной компьютерной техники», – говорится в сообщении.

Кроме того, работники следственно-оперативной группы выехали на вызов о подпольной деятельности игрового бизнеса по улице Олеся Гончара. В помещении сотрудники полиции обнаружили клиентов и двух администраторов. Правоохранители изъяли 14 системных блоков, которые использовались для проведения азартных игр.

В полиции добавили, что организаторам нелегальных игровых залов грозит штраф до 680 тысяч гривен (ст. 203-2 УК).

Фото: kv.npu.gov.ua

Ранее сообщалось, что в Киеве прекратили деятельность 13 игровых заведений.

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