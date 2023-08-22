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В Киеве прекратили деятельность 13 игорных заведений

18:35, 22 августа 2023
Незаконные услуги предоставлялись круглосуточно, нарушая комендантский час, отмечают в БЭБ.
В Киеве прекратили деятельность 13 игорных заведений
Источник фото: esbu.gov.ua
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В Киеве разоблачили подпольную сеть игровых заведений. Детективы провели обыски в Святошинском, Шевченковском и Соломенском районах города. Было прекращено деятельность 13 игорных заведений.

Как сообщили в Бюро экономической безопасности, установлена группа лиц, которая организовала и осуществляла незаконную деятельность по азартным играм без соответствующих разрешительных документов на территории столицы.

«Незаконные услуги предоставлялись круглосуточно, нарушая комендантский час. Игровые заведения были оборудованы как на первых этажах жилых домов, так и в отдельных помещениях на рынках. Такая деятельность привела к непоступлению в бюджет средств в особо крупных размерах», - говорится в сообщении.

По предварительным подсчетам аналитиков ТУ БЭБ в г. Киеве за I полугодие 2023 года из-за деятельности таких игорных заведений государственным бюджетом Украины недополучены налоги на сумму более 30 млн грн.

В настоящее время исследуются обстоятельства и устанавливается полный круг причастных к незаконной деятельности.

Осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 203-2 УК Украины (незаконная деятельность с организации или проведения азартных игр, лотерей).

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