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За вмешательство в деятельность судей смогут наказывать пробационным надзором: Рада готовится принять закон

Комитет рекомендовал принять в целом закон, которым предлагается наказывать за вмешательство в деятельность судьи пробационным надзором.

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К основным видам наказаний отнесут пробационный надзор, который появится более чем в 140 статьях Уголовного кодекса: Комитет рекомендовал принять закон в целом.

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За вмешательство в деятельность судей смогут наказывать пробационным надзором: Рада готовится принять закон

15:06, 22 августа 2023
Комитет рекомендовал принять в целом закон, которым предлагается наказывать за вмешательство в деятельность судьи пробационным надзором.
За вмешательство в деятельность судей смогут наказывать пробационным надзором: Рада готовится принять закон

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности наработал ко второму чтению законопроект 9185 о внесении изменений в Уголовный, Уголовный процессуальный кодекс и другие законодательные акты по усовершенствованию видов уголовных наказаний в условиях военного положения. Его рекомендуется принять в целом как закон.

Данный проект вводит в Уголовный кодекс новый вид основного наказания – пробационный надзор. Такое наказание появится в более чем 140 статьях УК, в основном вместо ареста.

В частности, будут внесены изменения в статью 376 УК, устанавливающую ответственность за вмешательство в деятельность судебных органов.

Так, вмешательство в любой форме в деятельность судьи с целью воспрепятствовать выполнению им служебных обязанностей или добиться вынесения неправосудного решения будет наказываться штрафом от 17 тысяч до 68 тысяч грн или исправительными работами сроком до 2 лет, или пробационным надзором сроком до 3 лет (в настоящее время вместо него – арест сроком до шести месяцев).

Те же действия, если они помешали предотвращению уголовного правонарушения или задержанию лица, которое его совершило, или совершенные лицом с использованием своего служебного положения, будут наказываться лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 5 лет или пробационным надзором сроком до 5 лет (вместо ареста) или лишением свободы на срок до 3 лет.

Также пробационный надзор как вид наказания появится и в статье 368 УК, устанавливающей ответственность за принятие предложения, обещания или получения взятки должностным лицом.

Исполнение наказания в виде пробационного надзора возложат на уполномоченные органы по пробации по месту жительства осужденного.

Детальнее о законопроекте можно прочитать по ссылке.

Автор: Наталья Мамченко

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