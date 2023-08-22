За втручання в діяльність суддів зможуть карати пробаційним наглядом: Рада готується прийняти закон

Комітет рекомендував прийняти в цілому закон, яким пропонується карати за втручання в діяльність судді пробаційним наглядом.

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності напрацював до другого читання законопроект 9185 про внесення змін до Кримінального, Кримінального процесуального кодексів та інших законодавчих актів щодо удосконалення видів кримінальних покарань в умовах воєнного стану. Його рекомендується ухвалити в цілому як закон.

Даний проект вводить до Кримінального кодексу новий вид основного покарання – пробаційний нагляд. Таке покарання з’явиться у більш, ніж 140 статтях КК, в основному, замість арешту.

Зокрема, будуть внесені зміни до статті 376 КК, яка встановлює відповідальність за втручання в діяльність судових органів.

Так, втручання в будь-якій формі в діяльність судді з метою перешкодити виконанню ним службових обов’язків або добитися винесення неправосудного рішення буде каратися штрафом від 17 тисяч до 68 тисяч грн або виправними роботами на строк до 2 років, або пробаційним наглядом на строк до 3 років (наразі замість нього – арешт на строк до шести місяців).

Ті самі дії, якщо вони перешкодили запобіганню кримінальному правопорушенню чи затриманню особи, яка його вчинила, або вчинені особою з використанням свого службового становища, будуть каратися позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років або пробаційним наглядом на строк до 5 років (замість арешту), або позбавленням волі на строк до 3 років.

Також пробаційний нагляд як вид покарання з’явиться і у статті 368 КК, яка встановлює відповідальність за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання хабаря службовою особою.

Виконання покарання у виді пробаційного нагляду покладуть на уповноважені органи з питань пробації за місцем проживання засудженого.

Детальніше про законопроект можна прочитати за посиланням.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.