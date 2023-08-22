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За втручання в діяльність суддів зможуть карати пробаційним наглядом: Рада готується прийняти закон

Комітет рекомендував прийняти в цілому закон, яким пропонується карати за втручання в діяльність судді пробаційним наглядом.

До Кримінального кодексу введуть новий вид покарання: коли його будуть застосовувати

До основних видів покарань віднесуть пробаційний нагляд, який з’явиться більш, ніж у 140 статтях Кримінального кодексу: Комітет рекомендував ухвалити закон в цілому.

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За втручання в діяльність суддів зможуть карати пробаційним наглядом: Рада готується прийняти закон

15:06, 22 серпня 2023
Комітет рекомендував прийняти в цілому закон, яким пропонується карати за втручання в діяльність судді пробаційним наглядом.
За втручання в діяльність суддів зможуть карати пробаційним наглядом: Рада готується прийняти закон

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності напрацював до другого читання законопроект 9185 про внесення змін до Кримінального, Кримінального процесуального кодексів та інших законодавчих актів щодо удосконалення видів кримінальних покарань в умовах воєнного стану. Його рекомендується ухвалити в цілому як закон.

Даний проект вводить до Кримінального кодексу новий вид основного покарання – пробаційний нагляд. Таке покарання з’явиться у більш, ніж 140 статтях КК, в основному, замість арешту.

Зокрема, будуть внесені зміни до статті 376 КК, яка встановлює відповідальність за втручання в діяльність судових органів.

Так, втручання в будь-якій формі в діяльність судді з метою перешкодити виконанню ним службових обов’язків або добитися винесення неправосудного рішення буде каратися штрафом від 17 тисяч до 68 тисяч грн або виправними роботами на строк до 2 років, або пробаційним наглядом на строк до 3 років (наразі замість нього – арешт на строк до шести місяців).

Ті самі дії, якщо вони перешкодили запобіганню кримінальному правопорушенню чи затриманню особи, яка його вчинила, або вчинені особою з використанням свого службового становища, будуть каратися позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років або пробаційним наглядом на строк до 5 років (замість арешту), або позбавленням волі на строк до 3 років.

Також пробаційний нагляд як вид покарання з’явиться і у статті 368 КК, яка встановлює відповідальність за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання хабаря службовою особою.

Виконання покарання у виді пробаційного нагляду покладуть на уповноважені органи з питань пробації за місцем проживання засудженого.

Детальніше про законопроект можна прочитати за посиланням.

Автор: Наталя Мамченко

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