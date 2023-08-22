У Києві припинили діяльність 13 гральних закладів

Незаконні послуги надавалися цілодобово, порушуючи комендантську годину, зазначають в БЕБ.

Джерело фото: esbu.gov.ua

У Києві викрили підпільну мережу ігрових закладів. Детективи провели обшуки в Святошинському, Шевченківському, та Солом’янському районах міста. Було припинено діяльність 13 гральних закладів.

Як повідомили у Бюро економічної безпеки, встановлено групу осіб, яка організувала та здійснювала незаконну діяльність з азартних ігор без відповідних дозвільних документів на території столиці.

«Незаконні послуги надавалися цілодобово, порушуючи комендантську годину. Ігрові заклади були облаштовані як на перших поверхах житлових будинків, так і в окремих приміщеннях на ринках. Така діяльність призвела до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах», - сказано у повідомленні.

За попередніми підрахунками аналітиків ТУ БЕБ у м. Києві за І півріччя 2023 року через діяльність таких гральних закладів державним бюджетом України недоотримано податків на суму понад 30 млн грн.

Наразі досліджуються обставини та встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.

Здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей).

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