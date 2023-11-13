В росармии пьяниц и наркоманов бросают в штурмовые войска в войне с Украиной.

Источник фото: armyinform

Российские командиры используют штурмовые отряды "Шторм-Z" как штрафные подразделения для наказания военнослужащих, употребляющих наркотики и злоупотребляющих алкоголем. Об этом говорится в сводке министерства обороны Великобритании.

По данным независимого росСМИ, до 15% российских солдат, находящихся в Украине, употребляют различные наркотические вещества, включая амфетамины и каннабис.

Британская разведка считает эти сообщения достоверными из-за многочисленных заявлений о дисциплинарных нарушениях и преступлениях среди российских военных, связанных с алкогольным злоупотреблением. Отмечается, что эта проблема возникает с большим количеством дисциплинарных нарушений и даже смертей, связанных со злоупотреблением алкоголем среди военнослужащих.

Министерство обороны Британии утверждает, что российские командиры используют "Шторм-Z" для наказания лиц, вовлеченных в наркотики и алкоголь. Одной из основных причин подобной проблемы, по данным британской разведки, является отсутствие возможности для боевых частей отойти от линии фронта, что может привести к ощущению стресса и вызвать злоупотребление психоактивными веществами.

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