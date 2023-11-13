На Полтавщине на реке перевернулась лодка: исчезли два человека

В Полтавской области на реке перевернулась лодка, водолазы ищут пропавших людей, сообщает ГСЧС.
Несчастный случай произошел вчера во второй половине дня на реке Днепр между селами Орлик и Приднепрянское Кобеляцкое территориальное общество.
В лодке было три человека. Один из них самостоятельно добрался до берега и сообщил о случившемся спасателям. Двух человек разыскивают.
Лодка, на которой находились потерпевшие, найдены в 250 м от берега, поиски людей продолжаются.
Фото: ГСЧС
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.