На Полтавщине на реке перевернулась лодка: исчезли два человека

В лодке было три человека.

Фото: ГСЧС

В Полтавской области на реке перевернулась лодка, водолазы ищут пропавших людей, сообщает ГСЧС.

Несчастный случай произошел вчера во второй половине дня на реке Днепр между селами Орлик и Приднепрянское Кобеляцкое территориальное общество.

В лодке было три человека. Один из них самостоятельно добрался до берега и сообщил о случившемся спасателям. Двух человек разыскивают.

Лодка, на которой находились потерпевшие, найдены в 250 м от берега, поиски людей продолжаются.

Фото: ГСЧС

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