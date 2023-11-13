На Полтавщині на річці перекинувся човен: зникло двоє людей

У човні було троє людей.

Фото: ДСНС

На Полтавщині на річці перекинувся човен: водолази шукають зниклих людей. Про це повідомляє ДСНС.

Нещасний випадок стався вчора в другій половині дня на річці Дніпро між селами Орлик та Придніпрянське Кобеляцької територіальної громади.

У човні було троє людей. Один з них самостійно дістався берега й повідомив про те, що сталося, рятувальникам. Двох людей розшукують.

Човен, на якому перебували потерпілі, знайдено на відстані 250 м від берега, пошуки людей тривають.

Фото: ДСНС

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