В росармії пияк та наркоманів кидають у штурмові війська у віні з Україною.

Джерело фото: armyinform

Російські командири використовують штурмові загони «Шторм-Z» як штрафні підрозділи для карання військовослужбовців, які вживають наркотики та зловживають алкоголем. Про це йдеться у зведенні міністерства оборони Великої Британії.

За даними незалежного росЗМІ, до 15% російських солдатів, що перебувають в Україні, вживають різні наркотичні речовини, включаючи амфетаміни та канабіс.

Британська розвідка вважає ці повідомлення достовірними через численні заяви про дисциплінарні порушення та злочини серед російських військових, пов'язані з алкогольним зловживанням. Відзначається, що ця проблема виникає із великою кількістю дисциплінарних порушень та навіть смертей, пов'язаних із зловживанням алкоголем серед військовослужбовців.

Міністерство оборони Британії стверджує, що російські командири використовують «Шторм-Z» для покарання осіб, залучених до наркотиків та алкоголю. Однією з основних причин подібної проблеми, за даними британської розвідки, є відсутність можливості для бойових частин відійти від лінії фронту, що може призвести до відчуття стресу та викликати зловживання психоактивними речовинами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.