McDonald's открыл первое заведение на Кировоградщине

Сеть ресторанов McDonald's открыла ресторан в Александрии.

Фото: McDonald's

Сеть McDonald's открыла первое заведение в Кировоградской области, в Александрии. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Заведение расположено по адресу ул. Гетьмана Мазепы, 23.

В McDonald's отметили, что продолжают открывать рестораны в небольших городах и на трассах, чтобы быть более близкими и удобными для клиентов.

Заведение имеет площадь более 470 м2, для гостей есть 123 места в зале и 122 на террасе, а рядом с рестораном – детская площадка. Внутри работает 10 цифровых терминалов самообслуживания для комфортного осуществления заказа.

Ресторан и МакДрайв будут работать с 07:00 до 22:00. Во время воздушной тревоги заведение будет закрываться, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие, и откроется ориентировочно через час после его отмены.

Александрийский McDonald's стал 96-м рестораном сети среди тех, которые сейчас работают в Украине.

Ранее мы рассказывали, что McDonald’s возобновил работу в Днепре.

Также возобновлена работа заведений в Полтаве и Кременчуге.

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