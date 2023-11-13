Продали дом в одном городе и купили жилье в другом: назначат ли субсидию

Жилищную субсидию в этом случае могут назначить, но при одном условии.

Пенсионный фонд Украины ответил на вопрос о назначении субсидии гражданам, которые продали дом в одном городе, а купили жилье в другом населенном пункте. Об этом говорится в пресс-службе ПФ.

«Жилищную субсидию могут назначить при документальном подтверждении, что новое жилье было приобретено в течение шести месяцев после продажи другой квартиры (дома), и это единственное жилое помещение в собственности лица. При этом доходы от таких продаж не учитываются в совокупный доход домохозяйства (п. 14 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848)», - сообщили в ПФ.

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