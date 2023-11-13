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  1. Общество

Продали дом в одном городе и купили жилье в другом: назначат ли субсидию

20:52, 13 ноября 2023
Жилищную субсидию в этом случае могут назначить, но при одном условии.
Продали дом в одном городе и купили жилье в другом: назначат ли субсидию
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Пенсионный фонд Украины ответил на вопрос о назначении субсидии гражданам, которые продали дом в одном городе, а купили жилье в другом населенном пункте. Об этом говорится в пресс-службе ПФ.

«Жилищную субсидию могут назначить при документальном подтверждении, что новое жилье было приобретено в течение шести месяцев после продажи другой квартиры (дома), и это единственное жилое помещение в собственности лица. При этом доходы от таких продаж не учитываются в совокупный доход домохозяйства (п. 14 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848)», - сообщили в ПФ.

Ранее мы писали, что надо знать украинцам о субсидии на отопительный сезон.

Добавим, назначат ли помощь, если есть долги за коммуналку.

Также украинцам рассказали, как проверить информацию о назначении субсидии.

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