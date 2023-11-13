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  1. У світі

Глава МЗС Литви повідомив запасний план для військової допомоги Україні від ЄС

16:11, 13 листопада 2023
У ЄС є запасний план, якщо формат допомоги через Європейський фонд миру не узгодять.
Глава МЗС Литви повідомив запасний план для військової допомоги Україні від ЄС
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Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс повідомив, що країни ЄС можуть узгодити фінансування військової допомоги Україні за участю не всіх членів блоку. Це буде запасним планом на випадок, якщо формат через Європейський фонд миру не узгодять. Про це він сказав перед зустріччю глав МЗС країн-членів ЄС.

У міністра поцікавилися щодо перспектив схвалення військової допомоги Україні через Європейський фонд миру.

За словами Ландсбергіса, він бачить шанси рухатися далі у цьому питанні.

«Є пропозиції, щоб країни, які не хочуть брати участь, могли цього не робити. Це означає, що моя та інші країни, які братимуть участь, візьмуть на себе велике навантаження. Ми, Литва, готові на це... Тобто це будуть не 27 країн-членів, а менша група країн», -  заявив глава МЗС Литви.

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