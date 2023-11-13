У Івано-Франківську солдата покарали за неявку на службу через хворобу

Суд призначив йому п’ять років тюрми.

У Івано-Франківську суд виніс вирок солдату, який вчасно не з’явився за місцем служби. Йому покарали 5 роками тюрми, повідомляє zaxid.net.

Зазначається, що у червні 2022 року чоловік був призваний на військову службу. 19 квітня 2023 року старший солдат ухилився від проходження військової служби і більше місяця не з’являвся у військову частину. 25 травня він сам прийшов до слідчого відділу теруправління ДБР.

В судовому засіданні чоловік свою провину визнав та розповів, що він проходив ВЛК і його відпустили на вихідні. Із 19 квітня до 25 травня перебував за межами військової частини через хворобу, він надав довідку з поліклініки, але її не прийняли, бо вона була «неналежної форми».

Як повідомляється, за місцем служби солдат характеризувався негативно. Його визнали винним у самовільному залишенні військової частини та призначили покарання у вигляді 5 років тюрми. На вирок ще може бути подана апеляція.

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