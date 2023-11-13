На Таврійському напрямку понад десяток окупантів здалися в полон

Триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

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На Таврійському напрямку за минулу добу понад десяток окупантів здалися в полон. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Як відзначив бригадний генерал, описуючи ситуацію на фронті, загалом на таврійському напрямку ворог завдав 22 авіаудари, провів 43 бойових зіткнення та здійснив 576 артобстрілів.

Водночас, ЗСУ стійко тримають оборону на авдіївському напрямку.

Так, підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" протягом доби виконали 847 вогневих завдань.

"Загальні втрати ворога склали 455 осіб", - додав Тарнавський.

Крім того, знищено 8 одиниць військової техніки противника. Зокрема, це - 1 танк, 2 бойові броньовані машини, 2 артсистеми, 3 БпЛА. Також знищено 2 склади боєприпасів. Ще 7 одиниць військової техніки ворога пошкоджено.

Як запевняє Тарнавський, триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

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