14 ноября: какой сегодня праздник и главные события

14 ноября в Украине и мире празднуют Международный день логопеда.

Во вторник, 14 ноября, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

14 ноября в Украине и мире празднуют Международный день логопеда. Создали профессиональный праздник в 2004 году. Многие ошибочно полагают, что единственной задачей логопеда является корректировка неправильного произношения. Но представители этой профессии помогают исправить все нарушения речи и даже полное ее отсутствие. Логопедия является целой наукой, изучающей механизмы, симптомы, причины, структуру нарушений речи. Она возникла еще в XVII веке, но активное исследование данной отрасли началось в XIX веке.

Также 14 ноября Всемирный день борьбы с сахарным диабетом. Это событие должно напоминать человечеству, что сахарный диабет достаточно серьезная болезнь, которая становится все более распространенной во всех странах мира. В этот день рассказывают о последствиях заболевания, возможностях его профилактики и лечения. Главная миссия дня – распространить информацию о сахарном диабете. Болезнь эта относится к группе эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы, болезнь развивается из-за полной или относительной недостаточности гормона инсулина, из-за чего развивается гипергликемия.

Какой сегодня церковный праздник

14 ноября в церковном календаре — день памяти святого апостола Филиппа. Он был самым молодым учеником Иисуса Христа, занимался изучением Священного Писания и проповедованием Евангелия во Фригии и Скифии. Святого апостола люди чтили еще при жизни, ведь он творил настоящие чудеса. В частности, воскресил из мёртвых младенца. К христианству Филипп присоединился после того, как увидел воскресение Христа. Он пошел в народ, рассказывал об Иисусе, исцелял больных. Однажды он вылечил от укуса ядовитой змеи жену антипата. И рассказала все своему мужу, который испугался, что вера распространится по всему городу. Поэтому приказал сжечь квартиру, где жил тогда Филипп. Умер апостол в страшных муках.

Календарь важных событий за 14 ноября:

1918 год — на первом заседании Национального собрания Томаш Масарик становится президентом Чехословацкой республики;

1918 год — по инициативе ведущих украинских ученых декретом гетмана Павла Скоропадского учреждают Украинскую Академию наук и определен ее официальный статус;

1920 год — правительство УНР вынуждено покинуть Украину и переехать в Польскую республику;

1925 год — в Чехословацкой республике создают Легию украинских националистов;

1939 год — Верховный Совет УССР утверждает Закон о так называемом "воссоединении" (аннексии) Западной Украины с УССР;

1944 год — в Киеве открывается Государственный музей украинского искусства;

1963 год — мощный подводный вулканический взрыв образовал остров Суртсей, 33 км к югу от побережья Исландии;

1999 год — на должность Президента Украины во второй раз избирают Леонида Даниловича Кучму, занимавший этот пост от 19.07.1994 до 23.01.2005;

2005 год — корпорация Boeing объявляет о старте производства самолета Boeing 747-8.

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