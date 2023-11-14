«Судова влада та медіація: точки перетину», — у Верховному Суді відбудеться круглий стіл

У ВС пройде круглий стіл, присвячений другій річниці з дня прийняття Закону «Про медіацію».

У четвер, 16 листопада, у Верховному Суді відбудеться круглий стіл «Судова влада та медіація: точки перетину». У заході візьмуть участь судді Верховного Суду, апеляційних і місцевих судів, медіатори, адвокати, інші зацікавлені особи. Про це повідомив офіційний сайт ВС.

Під час круглого столу буде презентовано дослідження «Два роки застосування Закону України «Про медіацію»: здобутки та виклики», а також відбудеться модерована дискусія на тему «Роль судової влади у розвитку медіації».

Заплановано обговорити такі питання:

– як суди можуть сприяти вирішенню спорів шляхом медіації в досудовому та позасудовому порядку;

– як суди можуть співпрацювати з медіаторами та медіаційними організаціями для покращення доступу громадян до медіаційних послуг;

– які законодавчі зміни можуть бути запроваджені для сприяння розвитку медіації в контексті судової системи.

Круглий стіл триватиме з 10:00 до 13:00 у приміщенні Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду за адресою: просп. Повітрофлотський, 28, м. Київ, а також в онлайн-режимі.

Захід можна буде подивитись на офіційному ютуб-каналі Верховного Суду.

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