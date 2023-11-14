Володимир Зеленський присвоїв Мустафі Джемілєву звання Герой України

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України лідеру кримськотатарського народу, народному депутату Мустафі Джемілєву. Відповідний указ з’явився на офіційному сайті Глави держави.
«За визначний особистий внесок у становлення і розбудову незалежної Української держави, мужність і самовідданість у відстоюванні прав кримськотатарського народу, багаторічну плідну політичну та громадську діяльність постановляю:
Присвоїти звання Герой України з врученням ордена Держави ДЖЕМІЛЄВУ Мустафі – лідеру кримськотатарського народу, правозахиснику, народному депутату України», - йдеться у тексті указу №749/2023.
Варто зазначити, 13 листопада Мустафі Джемілєву виповнилося 80 років.
Раніше ми писали, Володимир Зеленський створив раду з питань деокупації та реінтеграції Криму та затвердив її персональний склад.
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