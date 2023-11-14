Володимир Зеленський присвоїв Мустафі Джемілєву звання Герой України

Звання Герой України Мустафі Джемілєву присвоїли за визначний особистий внесок у становлення і розбудову незалежної Української держави.

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України лідеру кримськотатарського народу, народному депутату Мустафі Джемілєву. Відповідний указ з’явився на офіційному сайті Глави держави.

«За визначний особистий внесок у становлення і розбудову незалежної Української держави, мужність і самовідданість у відстоюванні прав кримськотатарського народу, багаторічну плідну політичну та громадську діяльність постановляю:

Присвоїти звання Герой України з врученням ордена Держави ДЖЕМІЛЄВУ Мустафі – лідеру кримськотатарського народу, правозахиснику, народному депутату України», - йдеться у тексті указу №749/2023.

Варто зазначити, 13 листопада Мустафі Джемілєву виповнилося 80 років.

Раніше ми писали, Володимир Зеленський створив раду з питань деокупації та реінтеграції Криму та затвердив її персональний склад.

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