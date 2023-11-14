В Николаеве задержали корректировщика огня, который передавал оккупантам информацию о дислокации ВСУ

Под руководством Николаевской областной прокуратуры задержан и сообщено о подозрении жителю Николаева, которому инкриминируют несанкционированное распространение информации о движении, перемещении и размещении Вооруженных Сил Украины на Николаевщине, - сообщает Офис Генерального прокурора.
По данным следствия, подозреваемый активно общался через Телеграмм-канал с представителем страны-агрессора, оправдывая ведение российской агрессии на территории Украины. Он также передавал оккупантам информацию о расположении военных объектов и дислокации Вооруженных Сил Украины в Николаевской области.
В ходе расследования выявлено, что подозреваемый передавал разведданные в виде отметок на карте местности и графических координат, которые точно указывали на местоположение подразделений ВСУ и объектов инфраструктуры.
Сейчас подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Он обвиняется по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины, а за это преступление ему грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет.
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