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  1. Суд інфо

Станіслав Кравченко взяв участь у колоквіумі Мережі голів верховних судів ЄС та засіданні Генасамблеї Мережі

11:59, 14 листопада 2023
Під час колоквіума обговорили питання щодо забезпечення єдності судової практики та шляхи вирішення наявних у ній внутрішніх розбіжностей.
Станіслав Кравченко взяв участь у колоквіумі Мережі голів верховних судів ЄС та засіданні Генасамблеї Мережі
Фото: supreme.court.gov.ua
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Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко взяв участь у колоквіумі Мережі голів верховних судів Європейського Союзу, присвяченому обговоренню питань щодо забезпечення єдності судової практики та шляхів вирішення наявних у ній внутрішніх розбіжностей, а також у засіданні Генеральної Асамблеї Мережі. Про це повідомив офіційний сайт ВС.

Зі вступними промовами та доповіддю під час колоквіуму виступили Голова Верховного суду Австрії Елізабет Ловрек, Голова Верховного суду Німеччини та Голова Мережі голів верховних судів ЄС Беттіна Лімперг, а також Перший голова Касаційного суду Бельгії Беатріс Деконінк.

До того ж у межах робочого візиту очільник ВС відвідав спільне засідання членів, асоційованих членів і спостерігачів Мережі, Суду Європейського Союзу та Європейського суду з прав людини. Спікерами першої сесії заходу на тему «Судовий діалог: фундаментальні права людини в судових рішеннях» були Беттіна Лімперг, Голова Суду ЄС Кун Ленартс, Голова ЄСПЛ Шіфра О’Лірі та Голова Верховного суду Нідерландів Дінеке де Грот.

Друга сесія засідання, доповідачами в якій були суддя Суду ЄС Андреас Кумін, суддя ЄСПЛ Габріель Куцко-Штадльмаєр та Голова Верховного суду Ірландії Донал О’Доннелл, була присвячена питанню впливу штучного інтелекту на роботу судів та відправлення правосуддя.

Генеральна Асамблея Мережі, яка була скликана з нагоди колоквіуму 9 листопада 2023 року, одноголосно обрала новий склад правління та Голову Мережі. Ним став Голова Верховного суду Швеції Андерс Ека.

Крім того, Генеральна Асамблея також одноголосно ухвалила рішення про надання Верховному суду Сербії статусу спостерігача Мережі.

Фото: supreme.court.gov.ua

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