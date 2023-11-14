Як українцям уберегти фінансові номери від шахраїв: поради

Шахраї можуть скористатися фінансовим номером телефону, прив'язаним до банківських рахунків.

Джерело фото: svoboda.te.ua

За кордоном українці, що шукають порятунку від війни, потрапляють під загрозу шахрайства, коли зловмисники крадуть їхні фінансові номери телефонів, прив'язані до банківських рахунків. Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

Шахраї використовують тактику телефонних дзвінків, видаючи себе за працівників мобільних операторів. Вони під різними виглядами намагаються виманити смс-код, який надсилається від мобільного оператора. Цей код дозволяє зловмисникам отримати доступ до особистого онлайн-кабінету оператора, де міститься інформація, за якою клієнт ідентифікується, така як часті контакти тощо.

Далі шахраї звертаються до мобільного оператора від імені власника номера, щоб випустити нову сім-карту. Часто власник не помічає, що його сім-карту замінили, оскільки перебуває за кордоном та може не користуватися українським номером.

Зловмисники можуть використовувати викрадений номер для виведення грошей з рахунків, покупок у мережі, а також отримання доступу до соціальних мереж та інших ресурсів, якщо номер був прив'язаний до них.

Щоб уникнути подібного шахрайства, важливо дотримуватися кількох порад:

Прив'язати фінансовий номер телефону до паспортних даних або укласти контракт з мобільним оператором.

Використовувати окрему сім-карту для спілкування з банком і не розголошувати фінансовий номер телефону.

Ніколи не розголошувати коди з смс-повідомлень від мобільного оператора, логіни та паролі до онлайн-кабінету оператора.

Вимкнути послугу віддаленої заміни сім-карти у мобільного оператора.

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