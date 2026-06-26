Минобороны запускает цифровую платформу для анализа техники противника: Кабмин определил правила доступа

Кабмин утвердил цифровой портал для исследования техники противника.

Фото: Getty Images

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Правительство утвердило положение о Едином веб-портале исследований техники противника. Постановлением № 800 от 17 июня 2026 года Кабмин утвердил Положение о Едином веб-портале исследований техники противника — информационно-коммуникационной системе для сбора, обработки и обмена данными об образцах вооружения, военной и специальной техники, захваченной или уничтоженной во время боевых действий.

Фактически это станет единой цифровой платформой, где будет собрана информация о захваченной или уничтоженной технике противника, результаты ее исследований, фото, видео, 3D-модели, техническая документация и аналитические материалы.

Владельцем системы определено государство в лице Министерства обороны, которое также будет назначать администратора портала. Официальный адрес ресурса — trophylab.mod.gov.ua.

Доступ к нему получат только определенные законом пользователи после проверки и регистрации, а информация с ограниченным доступом будет защищена в соответствии с требованиями законодательства.

Доступ к электронному кабинету бесплатный после прохождения регистрации на Едином веб-портале.

Через портал государственные органы, военные, предприятия оборонно-промышленного комплекса и определенные иностранные партнеры смогут:

подавать заявки на проведение осмотра и/или исследования образцов техники противника;

получать результаты рассмотрения заявок на проведение осмотра и/или исследования образцов техники противника через электронный кабинет;

знакомиться с информацией о результатах исследования образцов техники противника, размещенной на Едином веб-портале;

пользоваться другими функциями.

Кто не сможет зарегистрироваться на Едином веб-портале исследований техники противника

К участию в работе Единого веб-портала не допускаются субъекты хозяйствования и иностранные компании, подпадающие под ряд ограничений.

В частности, регистрация будет запрещена, если компания или ее владельцы, акционеры либо конечные бенефициары включены в санкционные списки Украины или международные санкционные перечни, а также в реестры лиц, связанных с террористической деятельностью.

Также доступ к порталу не получат структуры, среди владельцев корпоративных прав которых прямо или косвенно присутствует государство, признанное Украиной государством-агрессором (государством-оккупантом).

Отдельно ограничения касаются компаний, среди учредителей, акционеров, бенефициаров или руководителей которых есть граждане государства, признанного Верховной Радой государством-агрессором (государством-оккупантом), кроме тех, кто проживает на территории Украины на законных основаниях.

Кроме того, не допускаются субъекты хозяйствования, владеющие корпоративными правами юридического лица, созданного и зарегистрированного в соответствии с законодательством государства-агрессора.

Также запрещена регистрация для компаний, которые расположены на временно оккупированных территориях Украины или осуществляют там хозяйственную деятельность.

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