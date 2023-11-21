На Днепропетровщине общине вернули водохранилище стоимостью 1,7 млрд грн

Прокуратура вернула территориальной общине Червонодолинское водохранилище.

Фото: Днепропетровская областная прокуратура

На Днепропетровщине расторгнут договор аренды земельного участка водного фонда площадью 118 га и возвращен в распоряжение территориальной общине. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Установлено, что арендатор передал в субаренду землю водного фонда, на которой расположено Краснодолинское водохранилище, с нарушением требований водного законодательства.

Также арендатор не выполнил условия договора о проведении нормативно-денежной оценки участка и не платил аренду за пользование водным объектом.

Стоимость земель составляет 1,7 млрд. грн.

Прокуратура обратилась в суд с полностью удовлетворенным иском — земельный участок водного фонда площадью 118 га и стоимостью 1,7 млрд грн вернули территориальной общине.

Ранее мы писали, что суд вернул территориальной общине земли водного фонда Киевщины.

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