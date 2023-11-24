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  1. В Украине

Ирина Верещук призвала продолжить выплаты ВПЛ пенсионерам, имеющим небольшую пенсию

22:43, 24 ноября 2023
Вице-премьер-министр поручила ответственным ведомствам провести анализ категорий получателей выплат ВПЛ.
Ирина Верещук призвала продолжить выплаты ВПЛ пенсионерам, имеющим небольшую пенсию
Источник фото: armyinform
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Вице-премьер-министр Ирина Верещук на совещании с участием представителей Минреинтеграции, Минсоцполитики и Минфина призвала поддержать внутренне перемещенных лиц, которые попали в сложные жизненные обстоятельства в результате вооруженной агрессии.

Как пишут в Минреинтеграции, на этом она отметила на мероприятии, которое имело целью согласовать дальнейшую государственную политику относительно поддержки уязвимых категорий лиц среди внутренних переселенцев.

Эта необходимость обусловлена тем, что с 1 февраля 2024 года предусмотрено прекращение выплат на проживание большому количеству ВПЛ согласно постановлению от 11 июля 2023 года № 709.

В связи с этим Вицепремьер поднимает вопрос о возможности продления выплат для наиболее незащищенных категорий ВПЛ.

«Должны поддержать внутренних переселенцев, которые попали в сложные жизненные обстоятельства в результате вооруженной агрессии. В частности, я считаю, что нужно продолжить выплаты ВПЛ пенсионерам, имеющим небольшую пенсию. А также – жителям территорий активных и возможных боевых действий», – отметила Ирина Верещук.

По результатам обсуждения Вицепремьер поручила ответственным ведомствам провести анализ категорий получателей выплат ВПЛ.

«Через неделю заинтересованные стороны соберутся, чтобы обсудить предложения относительно поддержки особо уязвимых категорий внутренних переселенцев», - говорится в сообщении.

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