У Києві 26 і 27 листопада прогнозують сильні снігопади: як будуть працювати школи та дитячі садки

Киян просять утриматися від поїздок на власних авто та користуватися громадським транспортом.

Джерело фото: КМДА

У неділю, 26 листопада, та в понеділок, 27 листопада, у Києві метеорологи прогнозують сильні снігопади й ожеледицю.

У КМДА пишуть, що за прогнозом Укргідрометцентру, вдень 26 листопада та вночі 27 листопада очікується значний приріст снігового покриву, посилення вітру до 17-22 м/с, хуртовини, снігові замети, на дорогах – ожеледиця.

У зв'язку із прогнозованими снігопадами в’їзд великогабаритного транспорту до столиці в пікові ранкові години понеділка обмежать.

Через погіршення погодних умов 27 листопада столичним школам рекомендовано працювати у змішаному форматі. Загальноосвітні навчальні заклади працюватимуть офлайн. Проте чи відправляти туди дітей, чи залишити їх вдома на дистанційці – вирішуватимуть батьки.

Дитячі садки працюватимуть у звичайному режимі.

Киян просять утриматися від поїздок на власних авто та користуватися громадським транспортом. Не паркувати автівки вздовж узбіччя доріг і на тротуарах – працюватиме комунальна спецтехніка.

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