Ввезення гуманітарної допомоги в Україну: з 1 грудня запрацює цифровий механізм

Отримувачі зможуть подавати декларацію онлайн з використанням Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги.

Фото: freepik.com

З 1 грудня в Україні буде працювати новий цифровий механізм для ввезення гуманітарної допомоги в країну, передає урядовий портал.

Отримувачі зможуть подавати декларацію онлайн з використанням Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги. Водночас триватиме перехідний період з можливістю подання паперової декларації до 1 квітня наступного року. Форма та зміст декларації залишаються однаковими в обох механізмах.

Електронна система дозволить створити прозорий облік гуманітарної допомоги, полегшити процедуру її ввезення та розподілу, а також унеможливить зловживання під час завезення та використання гуманітарки.

Скасовуються гарантійні листи від військових, а також запити на поставку та всі інші довідки. Також спрощується звітування - тепер звіт можна формувати в цифровій системі на основі декларацій, а більшість даних підтягнеться автоматично.

Як завозити гуманітарку з 1 грудня? Як і раніше.

Новий цифровий спосіб:

Зареєструватись або увійти до “Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги”

Заповнити декларацію з переліком товарів

Система надасть унікальний код, який треба повідомити під час митного оформлення

Розподілити допомогу

Прозвітувати про цільове використання онлайн

Паперовий спосіб:

Заповнити паперову декларацію за правилами, які діють з 1 березня 2022 року.

Використання цього способу можливе до 1 квітня 2024 року

Раніше ми писали, як завезти гуманітарну допомогу з 1 грудня.

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