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  1. В Україні

Резніков призначив Жумаділова керівником агентства з ресурсного забезпеченням ЗСУ

13:35, 29 серпня 2023
Агентства ресурсного забезпечення Збройних сил України має запрацювати вже восени.
Резніков призначив Жумаділова керівником агентства з ресурсного забезпеченням ЗСУ
Фото: epravda.com.ua
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У понеділок, 28 серпня, міністр оборони Олексій Резніков призначив Арсена Жумаділова головою Агентства ресурсного забезпечення Збройних сил України, передає Укрінформ.

Резніков із Жумаділовим вже погодили план подальшої роботи та домовилися про те, що восени Агентство має запрацювати.

«Досвід у нього є. Довіра до нього є. Експертиза до нього є. Тому я переконаний, що ми будемо рухатися по цьому напрямку досить ефективно», — заявив Олексій Резніков.

Нагадаємо, у січні минулого року Міноборони зареєструвало агентство, яке має займатися ресурсним забезпеченням ЗСУ. Зокрема, воно купуватиме військовим одяг, харчування, пально-мастильні матеріали та інші необхідні речі.

Раніше ми повідомляли, що міністр оборони Олексій Резніков пообіцяв піти у відставку, якщо звинувачення у закупівлі літніх курток замість зимових підтвердяться. Напередодні кілька видань опублікували спільне розслідування про те, що нібито Міноборони закупило у турецької компанії 180 000 літніх курток замість зимових за завищеною ціною.

Нагадаємо, в Києві директорупідрядної організації повідомили про підозру в заволодінні коштами при поставці неякісного форменого одягу для ЗСУ на понад 35 млн грн. 

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