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Наявність на утриманні військовослужбовця трьох неповнолітніх дітей не є підставою для скасування наказу про переміщення, – позиція суду

Позивач просив дозволити йому проходження військової служби за місцем проживання у Києві, посилаючись на наявність у нього трьох неповнолітніх дітей.

Військовозобов’язаний через релігійні переконання просив направити його на альтернативну службу, — Верховний Суд звернув увагу, що суди не з’ясували всіх обставин і скасував вирок

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  1. В Україні

Лімітів для роботи на деокупованих територіях немає – Верещук

21:21, 29 серпня 2023
Вона додала, що наразі для роботи на вже звільнених територіях і тих, які будуть деокуповані, існує потреба не лише у держслужбовцях, а й у фахівцях різних напрямів.
Лімітів для роботи на деокупованих територіях немає – Верещук
Джерело фото: t.me/vereshchuk_iryna
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Жодних лімітів при формуванні кадрового резерву немає, кожна людина може бути чимось корисною. На цьому наголоила Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук.

Вона додала, що наразі для роботи на вже звільнених територіях і тих, які будуть деокуповані, існує потреба не лише у держслужбовцях, а й у фахівцях різних напрямів.

Підготовка таких спеціалістів покладена на профільні заклади вищої освіти. До прикладу, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського. Також підготовку здійснюватимуть релоковані виші: Донбаський державний педагогічний університет, Донецький національний університет імені Василя Стуса, Приазовський державний технічний університет тощо.

«До нас звертається керівництво обласних військових адміністрацій і ми формуємо резерв фахівців, яких вони потребують. Такі запити вже надійшли з деокупованих територій Харківщини, Донеччини та Запоріжжя», – уточнила посадовиця.

«Із зареєстрованими кандидатами проводять співбесіди й потім вирішують щодо майбутньої сфери діяльності. Найголовніше – власне бажання і відповідна підготовка. Лімітів для роботи на деокупованих територіях немає. До кадрового резерву потрібні фахівці цивільного захисту, охорони праці, соціальної сфери, люди робітничих професій та багато інших», – резюмувала Віцепрем’єрка.

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