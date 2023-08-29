Лімітів для роботи на деокупованих територіях немає – Верещук

Вона додала, що наразі для роботи на вже звільнених територіях і тих, які будуть деокуповані, існує потреба не лише у держслужбовцях, а й у фахівцях різних напрямів.

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Жодних лімітів при формуванні кадрового резерву немає, кожна людина може бути чимось корисною. На цьому наголоила Віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук.

Вона додала, що наразі для роботи на вже звільнених територіях і тих, які будуть деокуповані, існує потреба не лише у держслужбовцях, а й у фахівцях різних напрямів.

Підготовка таких спеціалістів покладена на профільні заклади вищої освіти. До прикладу, Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського. Також підготовку здійснюватимуть релоковані виші: Донбаський державний педагогічний університет, Донецький національний університет імені Василя Стуса, Приазовський державний технічний університет тощо.

«До нас звертається керівництво обласних військових адміністрацій і ми формуємо резерв фахівців, яких вони потребують. Такі запити вже надійшли з деокупованих територій Харківщини, Донеччини та Запоріжжя», – уточнила посадовиця.

«Із зареєстрованими кандидатами проводять співбесіди й потім вирішують щодо майбутньої сфери діяльності. Найголовніше – власне бажання і відповідна підготовка. Лімітів для роботи на деокупованих територіях немає. До кадрового резерву потрібні фахівці цивільного захисту, охорони праці, соціальної сфери, люди робітничих професій та багато інших», – резюмувала Віцепрем’єрка.

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